“Es muy grave”: Fico Gutiérrez reacciona a informe de SEMANA sobre supuestas intromisiones de la senadora Isabel Zuleta en operativos de las FF. AA.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó en su cuenta de X al explosivo informe de SEMANA, en su más reciente edición, en la que se revela supuestas intromisiones de la senadora Isabel Cristina Zuleta en operativos de las Fuerzas Armadas contra grupos ilegales.

“Lo he venido denunciando. En poder de la Corte Suprema de Justicia están mis denuncias contra la señora Zuleta. Es muy grave que, según estos elementos, se presiona a generales para que no se capturen jefes de estructuras criminales en Medellín y les informan sobre operativos en su contra”, dijo el alcalde.

“Después de mis denuncias, extrañamente, recibo amenazas. Es un peligro. Le ayudan a las Farc y a otras organizaciones criminales. Los que cometan estos actos no solamente debe perder la investidura, deben ir a la cárcel”, agregó.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 13, 2025

El informe revela que la senadora Isabel Cristina Zuleta y su círculo cercano están interfiriendo en las operaciones e investigaciones que adelanta la Fuerza Pública contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios, según altos mandos de la Policía y las Fuerzas Militares que conversaron con SEMANA en las últimas semanas.

Ocho generales de la República —cinco en servicio activo y tres en retiro—, tanto del Ejército como de la Policía, aseguraron a este medio que recibieron llamadas telefónicas de la senadora Zuleta, así como de sus familiares y asesores.

En las comunicaciones, según denunciaron, se les habría pedido frenar combates y procedimientos dirigidos contra personas presuntamente vinculadas en Antioquia con las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá, y con organizaciones delincuenciales que operan en Medellín y en municipios del Valle de Aburrá.

El presidente Gustavo Petro en el marco del ‘tarimazo’ con los jefes de las estructuras criminales más temidas de Medellín y el Valle de Aburrá. | Foto: JUAN DIEGO CANO

“Es feo decirlo, pero estábamos doblegados porque está en juego la carrera de uno, mi cabeza puede rodar”, reconoció uno de los oficiales que operó en ese departamento y que atendió las solicitudes de la senadora por temor a que fuera llamado a calificar servicios, dado que tenía presente la influencia que ella ejercía sobre las decisiones del presidente Gustavo Petro y el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, en materia de ascensos.

Isabel Cristina Zuleta protagonizó el tarimazo en el que el presidente Petro compartió espacio en público con los voceros de las bandas más peligrosas del Valle de Aburrá (que está compuesto por Medellín, Envigado, Bello y otros siete municipios antioqueños).