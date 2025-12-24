La movilidad en Bogotá es un tema crucial para los capitalinos y para quienes, desde las primeras horas de la madrugada, ingresan a la ciudad.
Conocer el estado de las vías, los puntos donde se presenta mayor congestión, las novedades en los diferentes tramos viales y si se presentan accidentes o bloqueos ayuda a planear las rutas y los recorridos dentro de la capital.
6:10: a. m.: Se recupera movilidad en el centro de Bogotá
Un bus y dos motocicletas protagonizaron un accidente en la localidad de los Mártires.
[06:10 a.m.] #AEstaHora los vehículos son orillados y se recupera la movilidad en la Calle 13 con carrera 27, en sentido Occidente - Oriente. @TransitoBta en el punto. #GestiónDelTráfico https://t.co/n0cMHnU6BM pic.twitter.com/b7e0ZSFyXH— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 24, 2025
6:00 a. m.: Pico y placa para este miércoles, 24 de diciembre
Este miércoles no pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
⚠️Importante
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy, miércoles, día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/3mNP06svrd
6:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad
Se superan complicaciones por accidente de tránsito y se recupera movilidad.
#TMAhora ⏰ 5:59 a.m.
📍Carrera 27 con calle 13
✅ Al momento los buses de TransMilenio retoman su trazado, se cancela salida al carril mixto.
✅ Opera con normalidad la estación Ricaurte sobre calle 13. pic.twitter.com/9cPybFenFL