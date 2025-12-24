Vehículos

Movilidad en Bogotá este 24 de diciembre: así están las vías en la capital

Conozca las novedades en movilidad para Bogotá durante esta jornada: cierres, bloqueos, accidentes y cómo opera TransMilenio.

Camilo Eduardo Castro Cetina

24 de diciembre de 2025, 11:25 a. m.
Conozca el comportamiento de las principales vías de la capital Foto: MAURICIO FLOREZ

La movilidad en Bogotá es un tema crucial para los capitalinos y para quienes, desde las primeras horas de la madrugada, ingresan a la ciudad.

Conocer el estado de las vías, los puntos donde se presenta mayor congestión, las novedades en los diferentes tramos viales y si se presentan accidentes o bloqueos ayuda a planear las rutas y los recorridos dentro de la capital.

6:10: a. m.: Se recupera movilidad en el centro de Bogotá

Un bus y dos motocicletas protagonizaron un accidente en la localidad de los Mártires.

6:00 a. m.: Pico y placa para este miércoles, 24 de diciembre

Este miércoles no pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

6:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad

Se superan complicaciones por accidente de tránsito y se recupera movilidad.

