Hallan cuerpo de militar latino tras accidente de avioneta en Texas: tragedia humanitaria deja seis muertos y solo dos sobrevivientes

La Marina mexicana informó este miércoles, 24 de diciembre, el hallazgo del cadáver de un militar cuya avioneta se accidentó en Texas, Estados Unidos, lo cual eleva el saldo de fallecidos a seis.

La nave tuvo el percance el lunes durante el traslado de un paciente pediátrico con quemaduras hacia un hospital de Galveston, pero durante la aproximación se desplomó sobre las aguas de la bahía de la ciudad estadounidense.

Dos personas que sobrevivieron “se encuentran estables y reciben la atención correspondiente”, detalló un comunicado de la Marina Armada divulgado en la red social X.

Según medios mexicanos, las otras víctimas mortales son tres militares que formaban parte de la tripulación, un médico y el paciente, un niño de dos años. Las personas heridas son una enfermera y una mujer que acompañaba al pequeño.

De acuerdo con radares aéreos públicos, la avioneta militar despegó del aeropuerto de la ciudad mexicana de Mérida (sureste) y su rastro se perdió sobre la bahía de Galveston, cerca del aeropuerto internacional Scholes.

En enero pasado, un avión ambulancia mexicano se estrelló en la ciudad estadounidense de Filadelfia desatando una enorme explosión. Murieron los seis ocupantes y un hombre en tierra.

Ocho personas viajaban a bordo de la aeronave, que cumplía una “misión de carácter humanitario”, de las cuales solo dos se encuentran con vida y cinco más murieron, detalló en un comunicado la Secretaría de Marina mexicana. Anteriormente, se habían reportado dos fallecidos.

Además, una persona se reporta como “no localizada” pese a las tareas de búsqueda que realiza la Guardia Costera de Estados Unidos, añadió la institución. La Cancillería mexicana lamentó el accidente y anunció en su cuenta en la red social X que brinda apoyo a las familias de las víctimas a través del consulado de México en Houston.

El suceso ocurrió durante la aproximación de la nave en las inmediaciones de Galveston, estado de Texas. La misión de traslado médico especializado era coordinada con una fundación mexicana que atiende a niños con quemaduras severas.

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos Flight Radar, la avioneta despegó del aeropuerto de Mérida, estado de Yucatán (sureste) a las 6:46 de la tarde y su registro se perdió a las 9:01 de la noche sobre la bahía de Galveston, cerca del aeropuerto internacional Scholes.

