Muere el jefe del Ejército de Libia y otros altos mandos militares en un accidente aéreo tras regresar de un viaje oficial a Turquía

Se perdió contacto con el avión en el que iba Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, poco después de despegar de la capital turca, Ankara.

Redacción Mundo
23 de diciembre de 2025, 9:42 p. m.
Un avión privado Dassault Falcon 50 en el que viajaba el jefe del Estado Mayor General de Libia, el general Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, se estrelló cerca de Ankara tras perder contacto con el control del tráfico aéreo.
Un avión privado Dassault Falcon 50 en el que viajaba el jefe del Estado Mayor General de Libia, el general Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, se estrelló cerca de Ankara tras perder contacto con el control del tráfico aéreo. Foto: X/@MarioNawfal

El primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, ha informado que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohamed ali Ahmed al Hadad, ha fallecido este martes en un accidente de avión cuando volvía, junto a otras cuatro personas, de un viaje oficial a Turquía.

Dbeibé ha explicado que entre las víctimas mortales está también el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres, Al Fituri Ghraibil; el director de la autoridad de fabricación militar, Mahmud al Qatawi; el asesor del jefe del Ejército, Mohamed al Asawi Diab; y el fotógrafo de la oficina de prensa Mohamed Omar Ahmed Mahyub.

“Esta inmensa pérdida es una gran pérdida para la nación, la institución militar y todos los libios. Hemos perdido a hombres que han servido a su país con sinceridad y dedicación, y que han sido ejemplares en su disciplina, responsabilidad y compromiso nacional”, reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, confirmó que se recibió una señal de aterrizaje de emergencia, pero no se pudo establecer ningún otro contacto.
El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, confirmó que se recibió una señal de aterrizaje de emergencia, pero no se pudo establecer ningún otro contacto. Foto: x/@MarioNawfal

El primer ministro libio, que ha recibido con “profundo pesar la noticia del fallecimiento” de Al Hadad, ha trasladado su “más sentido pésame a las familias de los difuntos y a sus compañeros de las Fuerzas Armadas”.

Minutos antes, el Gobierno de Turquía había informado de que había perdido el contacto con un avión que había despegado de la capital turca, Ankara, con destino a Trípoli, y en el que iban a bordo cinco personas, incluido el jefe del Ejército libio.

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, había indicado la aeronave había despegado a las 08:10 p. m. y que, después, había solicitado una solicitud de aterrizaje de emergencia cerca de la localidad de Haymana, al suroeste de Ankara. “Sin embargo, no se pudo restablecer el contacto”, dijo.

Las autoridades de Libia, reconocidas internacionalmente, han informado de que el primer ministro de unidad, Abdul Hamid Dbeibé, formó una equipo de crisis para comunicarse con las autoridades turcas y tomar todas las medidas necesarias para determinar el lugar en el que se encuentra la aeronave y sus pasajeros, según informa la agencia de noticias libia LANA.

Varias cadenas de televisión turcas privadas difundieron, desde el anuncio, imágenes que muestran el cielo iluminándose bajo el efecto de una explosión, no lejos del lugar supuesto donde el aparato emitió su señal.

