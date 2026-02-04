Mundo

Asesinan al heredero del dictador libio Muamar al Gadafi

El hombre fue asesinado a tiros en su casa; aún no se conocen las razones.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

4 de febrero de 2026, 2:38 p. m.
Saif al-Islam Gadafi fue asesinado en su casa
Saif al-Islam Gadafi fue asesinado en su casa Foto: sintetia

Saif al-Islam Gadafi, hijo del exdictador libio Muamar al-Gadafi y figura política clave tras la caída del régimen en 2011, fue asesinado este martes en su residencia en la ciudad de Zintan, en el oeste de Libia, confirmaron su abogado y miembros de su equipo político.

El ataque ocurrió cuando cuatro individuos encapuchados ingresaron a su lugar de residencia y le dispararon, según informó su asesor y jefe de su equipo político, Abdullah Otham. Presuntamente, los atacantes habrían desactivado las cámaras de seguridad.

Saif al-Islam Gadafi, hijo del exdictador Muamar Gadafi
Saif al-Islam Gadafi, hijo del exdictador Muamar Gadafi Foto: Captura de X @Ambitocom

Las autoridades libias han abierto una investigación, aunque aún no se han identificado responsables ni motivaciones claras detrás del crimen.

Saif al-Islam, de 53 años, había sido una de las figuras más prominentes del legado Gadafi en Libia. Educado en el extranjero, incluido un doctorado en la London School of Economics, intentó presentarse como un reformista dentro del régimen de su padre, negociando acuerdos internacionales y promoviendo ciertas aperturas. Sin embargo, su reputación se vio profundamente afectada por su papel en la brutal represión de manifestantes durante la Primavera Árabe de 2011, cuando el régimen familiar fue derrocado.

Gustavo Bolívar reaccionó a reunión entre Petro y Trump y contó quiénes salieron perdiendo: “No fue una foto arrodillado”

Tras la caída de Muamar al-Gadafi en 2011, Saif fue capturado por milicias en Zintan, condenado a muerte por un tribunal libio y acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad. Fue liberado en 2017 bajo una amnistía y desde entonces vivió en Zintan, tratando de reintegrarse en la política nacional. Intentó postularse a la presidencia libia en 2021, pero su candidatura fue finalmente rechazada en un proceso electoral que fue suspendido por disputas institucionales y políticas.

La muerte de Saif al-Islam Gadafi elimina a un símbolo del legado del régimen autocrático de su padre, y podría tener consecuencias significativas para el ya fragmentado panorama político libio. Libia ha estado sumida en conflicto y divisiones desde 2011, con gobiernos rivales en el oeste y el este del país, respaldados por diferentes facciones y apoyos internacionales.

Bandera de Libia izada en su capital
Bandera de Libia izada en su capital Foto: Notimérica

Aunque todavía no se conocen las razones detrás del ataque, la situación refleja la persistente violencia y rivalidad entre grupos armados y redes políticas en Libia, donde intentos de reconciliación y estabilidad han sido constantemente obstaculizados por divisiones internas y conflictos de intereses entre milicias y élites locales.

Hasta ahora, personas cercanas al entorno político libio han pedido que se lleve a cabo una investigación transparente e independiente sobre el asesinato, incluyendo la participación de organismos internacionales y judiciales, dada la alta visibilidad del caso y las implicaciones para la seguridad en el país.

