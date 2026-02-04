Gustavo Bolívar reaccionó a reunión entre Petro y Trump y contó quiénes salieron perdiendo: “No fue una foto arrodillado”

El exsenador Gustavo Bolívar reaccionó a lo que fue la visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca para la histórica reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de un video en su cuenta de X, el excongresista recordó que desde los sectores de la oposición se sacaron muchas especulaciones acerca de este encuentro y hasta se quería ver “humillado” al jefe de Estado.

Reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca, este martes 3 de febrero de 2026. Foto: Presidencia de la República de Colombia

“La derecha colombiana soñaba con una encerrona que lo dejara preso con su famoso delantal naranja, soñaba con más sanciones, más aranceles y hasta los más apátridas pedían una invasión extranjera a nuestro país”, comentó.

Sin embargo, nada de esto pasó, sino que, a juicio de Bolívar, ocurrió todo lo contrario y la reunión salió de la mejor forma. “A pesar de tener al frente al hombre más poderoso del planeta, Petro interlocutó de tú a tú”, dijo.

Gustavo Petro y Donald Trump: las cinco frases que resumen la histórica cita en la Casa Blanca

El también exdirector del Departamento de Planeación Social (DPS), recordó que las líneas de los dos jefes de Estado son distintas y hay marcadas diferencias en varios temas, pero esto no fue un impedimento para que hubiera una sana comunicación.

“Dos visiones opuestas del mundo y aun así se trataron con respeto. No fue una visita de sumisión, no fue una foto arrodillado, no fue Petro pidiendo permiso, ni siquiera tocó el tema de la Lista Clinton”, expresó.

En ese sentido, Bolívar afirmó que cree que desde este momento Donald Trump tendrá una percepción totalmente diferente sobre Petro y su Gobierno, lo que le permitirá, entre otras cosas, salir del mencionado listado.

“Ni por el chiras”: Gustavo Petro reveló si, tras la reunión con Donald Trump, le preocupa seguir en la lista Clinton

Por lo mismo, destacó que el máximo mandatario colombiano ganó mucho respeto internacional tras su visita a la Casa Blanca y esto lo hizo, según él, defendiendo la soberanía, los migrantes, campesinos y hasta a Gaza.

Además, dejó en claro que esta reunión ayudará en gran forma con la economía y muy probablemente Estados Unidos levantará algunas sanciones que se tenían.

“Las personas que hicieron fila durante meses en Washington haciendo lobby ante congresistas, ante empresarios y ante el mismo presidente Trump para llevar mentiras y calumnias de Petro son los únicos perdedores hoy; el resto de colombianos ganamos hoy”, concluyó.