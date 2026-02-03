“Ni por el chiras”: Gustavo Petro reveló si, tras la reunión con Donald Trump, le preocupa seguir en la lista Clinton

En una rueda de prensa que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, desde la residencia de la embajada de Colombia en Washington, habló nuevamente sobre el fuerte castigo que recibió por parte de Estados Unidos y que tiene como consecuencia un bloqueo financiero.

En la declaración, el mandatario colombiano mencionó directamente la inclusión que le hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista Clinton.

Expresó que no le interesa ese tema en particular y que no ha necesitado de bancos o chequeras. Además, indicó que la lista Clinton no le interesa de manera particular ni a él ni a su familia.

“¿Ustedes saben, conocen mi vida y saben que buena parte de mi juventud no ha necesitado ni de bancos ni de chequeras? Entonces no me preocupa mucho y uno no puede actuar bajo chantajes: ‘haz esto, si no pasa esto’. No, nosotros decimos ni por el chiras”, expresó el presidente Gustavo Petro.

Y avanzó en su intervención tras el cara a cara que tuvo con Trump en la Casa Blanca: “No actuamos bajo chantajes y las fotos, creo, y el ambiente de la reunión, creo, demuestran una reunión entre tú y tú, entre iguales que piensan diferente, sí, con poderes diferentes, obviamente, pero capaces de encontrar caminos comunes, puntos no personales, ni él me habló de sus negocios, ni yo de los míos, que no tengo”.

“Pero sí le invité a Cartagena, que le dije que era un lugar muy chévere y bello para estar y vivir, pero en relación a lo que usted dice, no, no hablamos de eso; las consecuencias son lógicas desde el punto de vista personal, digamos, no me hice elegir para ver si me va mejor o peor como individuo”, subrayó el jefe de Estado.

En la lista Clinton no solamente está incluido el mandatario colombiano, sino también la primera dama, Verónica Alcocer, uno de sus hijos, Nicolás Petro, y su ministro del Interior, Armando Benedetti.