Gustavo Petro le contó a Julio Sánchez Cristo lo que le dijo Trump sobre la operación contra Maduro: “Me preguntó si me había asustado”

El primer mandatario habló con el periodista tras salir de su reunión en la Casa Blanca.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 10:10 p. m.
Gustavo Petro habló de Donald Trump sobre Nicolás Maduro.
Gustavo Petro habló de Donald Trump sobre Nicolás Maduro.

En su entrevista con Julio Sánchez Cristo, el presidente Gustavo Petro contó un momento llamativo de su conversación con Donald Trump.

El primer mandatario estadounidense le habló sobre la operación de extracción que realizó Estados Unidos en Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Me preguntó si me había asustado o qué pensaba, más bien, de la acción en Caracas. Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra. Y pasamos a otro tema… No profundizamos más en el tema, pero me preguntó por Delcy y le dije la verdad… El pasado se evaluará, pero el presente y el futuro son lo fundamental”, aseguró.

¿Donald Trump le habló a Gustavo Petro de las elecciones o de la lista Clinton? Esto dijo el presidente colombiano a Julio Sánchez

En la entrevista, Petro afirmó que la reunión entre ambos se dio en muy buenos términos. “Creo que hay una bola de desinformación. La misma que había entre Trump y yo, que se ha deshecho”, dijo.

“I like you”: Gustavo Petro cuenta lo que le dijo Donald Trump y se compromete a “aprender inglés”

“Make Americas Great Again”: el detalle en la gorra que Donald Trump le regaló a Gustavo Petro y a la delegación colombiana

Video: Policía Metropolitana de Bogotá rechaza el comportamiento de uniformados que se golpearon en plena vía pública

Sergio Fajardo anunció adhesión de congresista de la Alianza Verde y envió mensaje al partido: “Nunca me dejaron entrar”

Vicky Dávila hará “importante revelación” este martes: “Los colombianos deben conocer esta información”

El mensaje de Gustavo Petro junto a su familia antes de su reunión con Donald Trump

Gustavo Petro reaccionó al encuentro de Laura Sarabia con el rey Carlos III en el Reino Unido

Fiscalía de Estados Unidos pide aplazar audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Cuándo se llevará a cabo?

A un mes de la caída de Maduro, ¿en qué ha cambiado la situación en Venezuela?

Diosdado Cabello limita la Ley de amnistía en Venezuela y asegura que no es “página para pasar y olvidar todo”

“Ese conocimiento ha permitido establecer una buena relación. No conocía la Casa Blanca; ahora la vi más bonita y le dije que era un buen diseñador; lo es, cambió el túnel del tiempo. Me gustó mucho”, concluyó.

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump: “Encuentro cordial y sin tensiones visibles”, el análisis de expertos tras la cita en la Casa Blanca

