Gustavo Petro le contó a Julio Sánchez Cristo lo que le dijo Trump sobre la operación contra Maduro: “Me preguntó si me había asustado”

En su entrevista con Julio Sánchez Cristo, el presidente Gustavo Petro contó un momento llamativo de su conversación con Donald Trump.

El primer mandatario estadounidense le habló sobre la operación de extracción que realizó Estados Unidos en Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Me preguntó si me había asustado o qué pensaba, más bien, de la acción en Caracas. Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra. Y pasamos a otro tema… No profundizamos más en el tema, pero me preguntó por Delcy y le dije la verdad… El pasado se evaluará, pero el presente y el futuro son lo fundamental”, aseguró.

¿Donald Trump le habló a Gustavo Petro de las elecciones o de la lista Clinton? Esto dijo el presidente colombiano a Julio Sánchez

En la entrevista, Petro afirmó que la reunión entre ambos se dio en muy buenos términos. “Creo que hay una bola de desinformación. La misma que había entre Trump y yo, que se ha deshecho”, dijo.

“Ese conocimiento ha permitido establecer una buena relación. No conocía la Casa Blanca; ahora la vi más bonita y le dije que era un buen diseñador; lo es, cambió el túnel del tiempo. Me gustó mucho”, concluyó.