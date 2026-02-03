Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió por primera vez a la reunión que sostuvo este martes con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la cual duró más de dos horas y se desarrolló en un ambiente positivo para ambos mandatarios.

Al ser consultado sobre si habían llegado a un acuerdo en la lucha contra los narcóticos, Trump respondió de inmediato: “Sí, lo hicimos. Trabajamos en ello y nos llevamos muy bien”, manifestó.

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos se refirió a los roces que ha tenido con Gustavo Petro en los últimos meses. “Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me ofendí porque nunca lo había conocido. No lo conocía de nada y nos llevamos muy bien. Estamos trabajando en eso”, manifestó el mandatario estadounidense.

“También estamos trabajando en otras cosas, incluyendo las sanciones, y tuvimos una reunión muy buena. Me pareció estupendo”, agregó Trump durante una rueda de prensa en Washington, tras el primer encuentro cara a cara entre ambos presidentes, que se llevó a cabo este martes desde las 11 de la mañana hasta la una de la tarde.

Gustavo Petro y Donald Trump Foto: Presidencia de la República

Petro habla sobre la reunión

Durante una rueda de prensa con medios de comunicación colombianos e internacionales desde Washington, el presidente Gustavo Petro dio su balance sobre la reunión con su homólogo estadounidense: “Me parece muy positivo que la reunión haya salido con un aire optimista”, dijo el mandatario.

“La impresión que tengo de la reciente reunión, de hace unas dos horas, es positiva, en primerísimo lugar. Esa es la realidad. Creo que, en un momento de profunda tensión entre EE. UU. y América Latina en general, que empieza alrededor del tema del Caribe”, inició el presidente durante su intervención.

Primer cara a cara entre Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Presidencia

Además, el presidente agregó que “había confusión alrededor de la realidad que acontece con el narcotráfico, la energía, líneas diferentes indudablemente de ver el problema, algunas agresivas otras posibles de construir juntos”. “Nos agarramos de eso, que nos junta y que nos separa. ¿Qué nos junta? La libertad. Lo que nos junta es la libertad, y ahí empezó la conversación”, explicó Petro.

“Volví a repetir lo mismo: hay que ir sobre los capos (...). La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas: vive en Dubai, en Miami, en Madrid. Le pasé los nombres al presidente Trump. Están fuera de Colombia y hay que ir a por ellos”, enfatizó.