mundo

Donald Trump habló por primera vez de su reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca: “Me pareció estupendo (el encuentro)”

El presidente de los Estados Unidos aseguró que llegó a un acuerdo con el mandatario colombiano sobre la lucha contra el narcotráfico.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

3 de febrero de 2026, 10:14 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump se reunieron este martes en la Casa Blanca.
Gustavo Petro y Donald Trump se reunieron este martes en la Casa Blanca. Foto: Montaje El País / Andrea Moreno

Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió por primera vez a la reunión que sostuvo este martes con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la cual duró más de dos horas y se desarrolló en un ambiente positivo para ambos mandatarios.

Al ser consultado sobre si habían llegado a un acuerdo en la lucha contra los narcóticos, Trump respondió de inmediato: “Sí, lo hicimos. Trabajamos en ello y nos llevamos muy bien”, manifestó.

“Make Americas Great Again”: el detalle en la gorra que Donald Trump le regaló a Gustavo Petro y a la delegación colombiana

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos se refirió a los roces que ha tenido con Gustavo Petro en los últimos meses. “Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me ofendí porque nunca lo había conocido. No lo conocía de nada y nos llevamos muy bien. Estamos trabajando en eso”, manifestó el mandatario estadounidense.

“También estamos trabajando en otras cosas, incluyendo las sanciones, y tuvimos una reunión muy buena. Me pareció estupendo”, agregó Trump durante una rueda de prensa en Washington, tras el primer encuentro cara a cara entre ambos presidentes, que se llevó a cabo este martes desde las 11 de la mañana hasta la una de la tarde.

Deportes

Mientras cada futbolista del Super Bowl recibe millonadas, los árbitros deben tener dos trabajos. ¿Cuánto gana un referee de la NFL?

Estados Unidos

Exesposo de Jill Biden es arrestado tras ser acusado de asesinar a su última pareja: ¿cómo se conoció con la ex primera dama?

Estados Unidos

Cambio de hora en Estados Unidos: esta es la fecha exacta en que los relojes se adelantan una hora; en estos estados no se aplica la medida

Estados Unidos

Destapan el testamento de Jeffrey Epstein: 44 personas se repartirán su fortuna y propiedades de lujo

Estados Unidos

Bill y Hillary Clinton testificarán en el caso Epstein; Dalái Lama involucrado y nuevas revelaciones escalofriantes

Estados Unidos

Estados Unidos exige el uso de cámaras corporales para agentes federales tras tiroteos de ICE y protestas violentas en Minnesota

Estados Unidos

Madre de reconocida presentadora de televisión podría haber sido secuestrada

Política

Donald Trump le dio un regalo a Gustavo Petro, pero el presidente lanzó una pregunta: “¿Qué me quiso decir en esta dedicatoria?”

Confidenciales

“I like you”: Gustavo Petro cuenta lo que le dijo Donald Trump y se compromete a “aprender inglés”

Política

“Ni por el chiras”: Gustavo Petro reveló si, tras la reunión con Donald Trump, le preocupa seguir en la lista Clinton

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump Foto: Presidencia de la República

Petro habla sobre la reunión

Durante una rueda de prensa con medios de comunicación colombianos e internacionales desde Washington, el presidente Gustavo Petro dio su balance sobre la reunión con su homólogo estadounidense: “Me parece muy positivo que la reunión haya salido con un aire optimista”, dijo el mandatario.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, habló del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump

“La impresión que tengo de la reciente reunión, de hace unas dos horas, es positiva, en primerísimo lugar. Esa es la realidad. Creo que, en un momento de profunda tensión entre EE. UU. y América Latina en general, que empieza alrededor del tema del Caribe”, inició el presidente durante su intervención.

Primer cara a cara entre Gustavo Petro y Donald Trump.
Primer cara a cara entre Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Presidencia

Además, el presidente agregó que “había confusión alrededor de la realidad que acontece con el narcotráfico, la energía, líneas diferentes indudablemente de ver el problema, algunas agresivas otras posibles de construir juntos”. “Nos agarramos de eso, que nos junta y que nos separa. ¿Qué nos junta? La libertad. Lo que nos junta es la libertad, y ahí empezó la conversación”, explicó Petro.

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: estas son las imágenes del encuentro

“Volví a repetir lo mismo: hay que ir sobre los capos (...). La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas: vive en Dubai, en Miami, en Madrid. Le pasé los nombres al presidente Trump. Están fuera de Colombia y hay que ir a por ellos”, enfatizó.

Más de Mundo

x

Mientras cada futbolista del Super Bowl recibe millonadas, los árbitros deben tener dos trabajos. ¿Cuánto gana un referee de la NFL?

x

Exesposo de Jill Biden es arrestado tras ser acusado de asesinar a su última pareja: ¿cómo se conoció con la ex primera dama?

Reloj en la casa

Cambio de hora en Estados Unidos: esta es la fecha exacta en que los relojes se adelantan una hora; en estos estados no se aplica la medida

Se acerca la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

Donald Trump habló por primera vez de su reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca: “Me pareció estupendo (el encuentro)”

La millonaria herencia que dejó Jeffrey Epstein

Destapan el testamento de Jeffrey Epstein: 44 personas se repartirán su fortuna y propiedades de lujo

X

Bill y Hillary Clinton testificarán en el caso Epstein; Dalái Lama involucrado y nuevas revelaciones escalofriantes

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

Estados Unidos exige el uso de cámaras corporales para agentes federales tras tiroteos de ICE y protestas violentas en Minnesota

x

Madre de reconocida presentadora de televisión podría haber sido secuestrada

US Navy tumba Shahed-139 que se acercaba "peligrosamente" al USS Abraham Lincoln

Estados Unidos toma acción militar contra Irán en el mar Arábigo. ¿En vilo los diálogos sobre el tratado nuclear?

Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos

Estados Unidos da por finalizado el cierre parcial del gobierno federal: Congreso aprobó proyecto de financiación

Noticias Destacadas