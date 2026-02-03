La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habló sobre la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, después de que el encuentro terminara tras más de dos horas de diálogo.

“Me gustaría tener más detalles. Pero hablé con el presidente (Trump) antes de la reunión y estaba en una actitud muy positiva”, manifestó. “Por eso el presidente Trump invitó al presidente Petro y le ofreció que viniera acá para que conversaran juntos; los detalles los conoceremos más adelante”, dijo Leavitt.

Posteriormente, cuando se le preguntó a Leavitt sobre los roces que habían tenido los dos presidentes anteriromente, fue contundente al manifestar la buena energía que había para dar lugar a la reunión que se llevó a cabo hoy en la Casa Blanca.

“Creo que el presidente invitó al presidente Petro y aceptó la invitación para reunirse con él. Y el presidente habló hace unas semanas, como saben, y el presidente Petro dijo que le encantaría venir a Washington. El presidente Trump dijo: ‘Claro, venga’. Así que creo que eso habla por sí solo”, manifestó la funcionaria,

Leavitt afirmó que los detalles del encuentro entre los dos mandatarios serán conocidos más adelante a través de las redes sociales de Trump. “No tengo detalles del encuentro en este momento pero hablé con el presidente Trump antes de la reunión y dijo que iba a hacer una publicación en Truth Social”, contó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

Información en desarrollo…