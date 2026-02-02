Desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió abiertamente a la reunión que tendrá el día 3 de febrero con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

Ante la pregunta de un periodista de por qué había decidido hablar y reunirse con el presidente colombiano a pesar de todos los enfrentamientos que ha tenido, Trump fue contundente: “Ha sido muy amable durante el último mes o dos. Antes era crítico, pero después de la redada venezolana, se volvió muy amable. Cambió mucho de actitud. Así que no, tengo muchas ganas de verlo”, dijo.

“Él viene. Hablaremos de drogas, porque salen enormes cantidades de drogas de su país. Y tengo muchas ganas de verlo. Vamos a tener una buena reunión”, aseguró el presidente de los Estados Unidos.

Información en desarrollo...