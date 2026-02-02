Mundo

Donald Trump habla de Gustavo Petro horas antes de su encuentro en la Casa Blanca: “Se volvió muy amable”

El mandatario estadounidense aseguró que el presidente colombiano “cambió de actitud” y contó cual será el principal tema de la reunión.

Juan Felipe Useche Chacón

2 de febrero de 2026, 10:20 p. m.
Donald Trump y Gustavo Petro han tenido numerosos desencuentros.
Donald Trump y Gustavo Petro han tenido numerosos desencuentros. Foto: Montaje El País / Andrea Moreno

Desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió abiertamente a la reunión que tendrá el día 3 de febrero con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

Ante la pregunta de un periodista de por qué había decidido hablar y reunirse con el presidente colombiano a pesar de todos los enfrentamientos que ha tenido, Trump fue contundente: “Ha sido muy amable durante el último mes o dos. Antes era crítico, pero después de la redada venezolana, se volvió muy amable. Cambió mucho de actitud. Así que no, tengo muchas ganas de verlo”, dijo.

“Él viene. Hablaremos de drogas, porque salen enormes cantidades de drogas de su país. Y tengo muchas ganas de verlo. Vamos a tener una buena reunión”, aseguró el presidente de los Estados Unidos.

Información en desarrollo...

