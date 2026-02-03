Política

Gustavo Petro llegó puntual a su cita en la Casa Blanca: el cara a cara con Donald Trump se da en medio de una fuerte tensión

El encuentro es clave para conjurar la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 4:10 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump sostienen crucial reunión en la Casa Blanca.
Gustavo Petro y Donald Trump sostienen crucial reunión en la Casa Blanca. Foto: PRESIDENCIA, AP

A las 11 de la mañana de este martes 3 de febrero, arribó el presidente de la República, Gustavo Petro, a la Casa Blanca en Washington, en medio de una aguda tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

Sin embargo, generó sorpresa en los periodistas que cubren el evento, ya que no se vio a Donald Trump a las afueras de la Casa Blanca para saludar a Gustavo Petro. Aún se está a la espera de una explicación de la comitiva.

“Trump le va a leer la cartilla a Petro”: María Elvira Salazar vaticina en SEMANA lo que será el encuentro entre presidentes en Washington

Lo que sí se conoció fue una declaración del mandatario colombiano antes de su ingreso a la Casa Blanca y de sostener el cara a cara con Trump.

“Entonces, repartidos en el mundo, porque es el producto lamentable de un exilio de todos mis hijos, la mayoría, que se debe a la lucha contra el narcotráfico, porque nosotros sí lo hemos sufrido directamente y de verdad. No es un discurso”, expresó Petro.

Política

¿Quiénes son los acompañantes de Gustavo Petro y Donald Trump en la reunión en la Casa Blanca?

Política

CNE sorteará nuevamente a conjueces que definirán posible inhabilidad de Iván Cepeda: magistrado al que le correspondía no aceptó

Política

“Si nos impiden ir a la consulta, vamos directamente a primera vuelta”: Iván Cepeda se pronuncia antes de la decisión del CNE

Política

Último mensaje de Gustavo Petro en X instantes previos a su ingreso a la Casa Blanca: “Este es el camino”

Política

Gustavo Bolívar vaticinó cómo le irá a Petro en su reunión con Donald Trump: “Contrario a lo que muchos creen”

Política

Gustavo Petro tuvo roce con Álvaro Uribe a pocas horas de su cita con Donald Trump: “El M-19 no es enemigo suyo”

Estados Unidos

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero: portavoz de la Casa Blanca entregó detalles del encuentro

Mundo

Portavoz de la Casa Blanca habla del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump

Gente

Ella es Carolina Cortés, la modelo colombiana que usó primero el vestido que Petro le regalará a Melania Trump

Mundo

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: estas son las imágenes del encuentro

El jefe de Estado agregó: “He dedicado 15 años de mi vida a debates que ustedes, algunos, vieron y recogieron. Un 35 % del Senado de la República en la cárcel por mis debates, por sus nexos con el narcoterrorismo”.

“Es el poder político que se entregó a la codicia y nosotros estamos rescatándola porque una Colombia en paz es una Colombia [en la] que prime la belleza y no la codicia”, recalcó el presidente colombiano a instantes de su ingreso a la Casa Blanca, en Washington.

Sumado a ello, el mandatario del Pacto Histórico publicó en X unas palabras sobre la reunión con Trump: “Hoy inicio mi agenda en Washington como jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios. Me acompaña mi familia con su amor antes de ingresar a mi reunión con el presidente Trump”.

Último mensaje de Gustavo Petro en X instantes previos a su ingreso a la Casa Blanca: “Este es el camino”

Finalmente, la relación entre Petro y Trump pasó por su peor momento hace varias semanas, cuando el presidente de Estados Unidos calificó al mandatario colombiano como el “jefe del narcotráfico”; luego, Gustavo Petro lo tildó de cómplice del genocidio en Gaza.

Más de Política

Reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro

¿Quiénes son los acompañantes de Gustavo Petro y Donald Trump en la reunión en la Casa Blanca?

Iván Cepeda CNE (Consejo Nacional Electoral)

CNE sorteará nuevamente a conjueces que definirán posible inhabilidad de Iván Cepeda: magistrado al que le correspondía no aceptó

Iván Cepeda, CNE

“Si nos impiden ir a la consulta, vamos directamente a primera vuelta”: Iván Cepeda se pronuncia antes de la decisión del CNE

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela

Gustavo Petro llegó puntual a su cita en la Casa Blanca: el cara a cara con Donald Trump se da en medio de una fuerte tensión

Petro en X

Último mensaje de Gustavo Petro en X instantes previos a su ingreso a la Casa Blanca: “Este es el camino”

Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y Donald Trump.

Gustavo Bolívar vaticinó cómo le irá a Petro en su reunión con Donald Trump: “Contrario a lo que muchos creen”

Gustavo Petro, Álvaro Uribe, Donald Trump

Gustavo Petro tuvo roce con Álvaro Uribe a pocas horas de su cita con Donald Trump: “El M-19 no es enemigo suyo”

Karoline Leavit, portavoz de la Casa Blanca, entregó detalles sobre el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero: portavoz de la Casa Blanca entregó detalles del encuentro

El Pacto Histórico y el Gobierno nacional convocaron a movilizaciones para este martes 3 de febrero.

Gobierno y Pacto Histórico se alinearon para convocar a movilizaciones para este martes: ¿apoyo a Gustavo Petro o a la candidatura de Iván Cepeda?

Gustavo Petro y Pipe Tuluá

Gustavo Petro revela detalles de la extradición de Pipe Tuluá a EE. UU.: “Intentó comprar la paz”

Noticias Destacadas