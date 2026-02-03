Gustavo Petro llegó puntual a su cita en la Casa Blanca: el cara a cara con Donald Trump se da en medio de una fuerte tensión

A las 11 de la mañana de este martes 3 de febrero, arribó el presidente de la República, Gustavo Petro, a la Casa Blanca en Washington, en medio de una aguda tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

Sin embargo, generó sorpresa en los periodistas que cubren el evento, ya que no se vio a Donald Trump a las afueras de la Casa Blanca para saludar a Gustavo Petro. Aún se está a la espera de una explicación de la comitiva.

Lo que sí se conoció fue una declaración del mandatario colombiano antes de su ingreso a la Casa Blanca y de sostener el cara a cara con Trump.

“Entonces, repartidos en el mundo, porque es el producto lamentable de un exilio de todos mis hijos, la mayoría, que se debe a la lucha contra el narcotráfico, porque nosotros sí lo hemos sufrido directamente y de verdad. No es un discurso”, expresó Petro.

El jefe de Estado agregó: “He dedicado 15 años de mi vida a debates que ustedes, algunos, vieron y recogieron. Un 35 % del Senado de la República en la cárcel por mis debates, por sus nexos con el narcoterrorismo”.

“Es el poder político que se entregó a la codicia y nosotros estamos rescatándola porque una Colombia en paz es una Colombia [en la] que prime la belleza y no la codicia”, recalcó el presidente colombiano a instantes de su ingreso a la Casa Blanca, en Washington.

Sumado a ello, el mandatario del Pacto Histórico publicó en X unas palabras sobre la reunión con Trump: “Hoy inicio mi agenda en Washington como jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios. Me acompaña mi familia con su amor antes de ingresar a mi reunión con el presidente Trump”.

Finalmente, la relación entre Petro y Trump pasó por su peor momento hace varias semanas, cuando el presidente de Estados Unidos calificó al mandatario colombiano como el “jefe del narcotráfico”; luego, Gustavo Petro lo tildó de cómplice del genocidio en Gaza.