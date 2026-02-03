A pocos minutos de su ingreso a la Casa Blanca, donde sostendrá una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano publicó un mensaje en su cuenta personal de X.

En el mensaje, que llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, el jefe de Estado habló de su polémica política de erradicación, y mencionó una zona clave, la frontera con Ecuador.

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero; todo listo para el encuentro: empiezan a llegar miembros del Gobierno de EE. UU.

“Así erradicamos de manera efectiva y permanente los cultivos de hoja de coca en la frontera con Ecuador”, expresó el mandatario colombiano.

Y amplió en el mensaje de X: “Es el campesino mismo el que, con su voluntad propia, decide liberarse con nuestra ayuda. Este es el camino. Que se frenen los violentos que quieren un genocidio en el sur”.

Además, como si se tratase de un mensaje a Trump, el mandatario colombiano dio a conocer que 5.000 campesinos en Morales, en el Cauca, “apoyan masivamente la erradicación efectiva y voluntaria”.

Pero no fueron los únicos mensajes que publicó Gustavo Petro, ya que también reaccionó a la extradición a Estados Unidos que hizo su Gobierno de alias Pipe Tulúa.

“Ha sido extraditado de acuerdo a mi orden, el señor alias Pipe Tulúa, jefe de una de las bandas más sanguinarias del centro del Valle del Cauca. Intentó comprar funcionarios y comprar la paz. La paz no se compra, se hace si el corazón la acepta como el camino para acabar la violencia”, expresó el mandatario colombiano.

Además, manifestó: “Quien desee hacer la paz con la sociedad colombiana debe saber de antemano que la sinceridad es fundamental, que la mentira y la utilización solo llevarán al fracaso y a la muerte. La paz no se compra ni se vende”.

Finalmente, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, dio detalles sobre el cara a cara entre Petro y Trump: “El presidente Trump ha dado unas instrucciones muy claras a su gente y el presidente Petro nos ha dado a nosotros la instrucción de preparar esta reunión para garantizar que salga bien para los dos países”, expuso el integrante del equipo diplomático del Gobierno del presidente Petro.

“Efectivamente, estamos ante dos jefes de Estado que sabemos han tenido diferencias y seguirán teniéndolas. Lo maravilloso de las relaciones internacionales es que siempre habrá temas de desacuerdos, pero también, y sobre todo, temas de trabajo conjunto; de esta manera que estamos empecinados en seguir acompañando para que esta visita resulte y también creo que recordar lo que decía nuestra canciller, la gran responsabilidad que tenemos todos como colombianos y colombianas”, puntualizó.