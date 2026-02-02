Política

Alto funcionario destapó que Donald Trump dio las primeras órdenes a “su gente” para la reunión con Gustavo Petro

Se siguen conociendo pormenores de la reunión que tendrán el presidente colombiano y el mandatario de Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 9:00 p. m.
Crece la expectativa por la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
Crece la expectativa por la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Presidencia / Adobe Stock

A las 11:00 a. m. hora de Washington y de Colombia del martes de esta semana, será la reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca.

Frente a ese esperado cara a cara, se vienen conociendo detalles previos, los cuales salieron a la luz por parte de la canciller colombiana, Rosa Villavicencio y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

Gustavo Petro tuvo inesperada visita antes de reunirse con Donald Trump: el encuentro impactó en las redes sociales

Y este último alto funcionario destapó un elemento que no se conocía aún sobre el mandatario Donald Trump de cara a la reunión con Gustavo Petro. El embajador informó que el presidente de Estados Unidos dio las primeras órdenes a “su gente”.

García-Peña aseguró que Petro también impartió directrices para ese encuentro con Trump: “Aquí hay un equipo que estamos trabajando todos de una manera muy consciente desde tiempo atrás, desde la llamada del 7 de enero que generó efectivamente un momento distinto. Se ha venido trabajando con la administración del presidente Trump, el Departamento de Estado y los diferentes interlocutores en la preparación de esta reunión”.

Política

El CNE convoca audiencia clave para definir la participación de Iván Cepeda en consultas de marzo

Política

Gustavo Petro se reunió con un grupo de abogados en Washington previo a su cita con Trump: ¿busca salir de la lista Clinton?

Mejor Colombia

Registraduría anunció 100.000 jurados de votación adicionales para las próximas elecciones

Política

CNE revocó la candidatura al Senado de Marelen Castillo: era el puesto 20 en la lista del Centro Democrático

Política

Hernán Cadavid pidió que se aplique la ley en la candidatura de Iván Cepeda: “Inexplicable cambio de postura”

Política

Katherine Miranda reveló la millonaria cifra que recibiría Iván Cepeda si el CNE le da vía libre en la consulta del Frente por la Vida y resulta ganador

Política

Embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, habla del encuentro entre Trump y Petro: “Uno no sabe qué pueda pasar”

Mundo

Donald Trump habla de Gustavo Petro horas antes de su encuentro en la Casa Blanca: “Se volvió muy amable”

Confidenciales

Roy Barreras pidió apoyo a Gustavo Petro en su reunión con Donald Trump: “No podemos dejar solo la voz de los envenenadores”

Política

Gustavo Petro tuvo inesperada visita antes de reunirse con Donald Trump: el encuentro impactó en las redes sociales

El presidente Trump ha dado unas instrucciones muy claras a su gente y el presidente Petro nos ha dado a nosotros la instrucción de preparar esta reunión para garantizar que salga bien para los dos países”, subrayó el integrante del equipo diplomático del Gobierno del presidente Petro.

Gustavo Petro llega a Washington D.C
Gustavo Petro llega a Washington D.C. Foto: Presidencia de Colombia

Y avanzó en la declaración: “Efectivamente estamos ante dos jefes de Estado que sabemos han tenido diferencias y seguirán teniéndolas, lo maravilloso de las relaciones internacionales es que siempre habrá temas de desacuerdos pero también y sobre todo temas de trabajo conjunto, de esta manera estamos empecinados en seguir acompañando para que esta visita resulte y también creo, recordar lo que decía nuestra canciller: la gran responsabilidad que tenemos todos como colombianos y colombianas”.

“Aquí no está solo en juego una reunión entre un presidente y otro, es un momento que es fundamental para el país y, por lo tanto, espero que todo el país acompañe a nuestro presidente en este día y sepamos que realmente aquí estamos para el resultado en beneficio de todos los colombianos y todas las colombianas, de tal manera que les agradezco su presencia y estaremos informando”, recalcó el embajador de Colombia en Estados Unidos.

Finalmente puso de presente: “Obviamente una reunión de estas uno no sabe qué puede pasar, siempre hay impredecibles, pero lo cierto es que las preparativas que se han hecho, las garantías que el gobierno del presidente Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado son indicaciones claras de que efectivamente estamos ante un encuentro de dos jefes de Estado, que piensan cada uno de ellos en su país, en sus intereses, pero al mismo tiempo reconocen la importancia de que Colombia y Estados Unidos, que llevamos 204 años de relaciones entre los dos países, sigamos trabajando juntos”.

Vaticinan en vivo qué pasará en el encuentro con Donald Trump: “La reunión no va a salir como Petro quisiera”

Por los enfrentamientos entre Gustavo Petro y Donald Trump, las relaciones diplomáticas de Colombia y Estados Unidos atraviesan por una aguda crisis.

Más de Política

Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral.

El CNE convoca audiencia clave para definir la participación de Iván Cepeda en consultas de marzo

El presidente Gustavo Petro se reunió con un grupo de abogados en Washington.

Gustavo Petro se reunió con un grupo de abogados en Washington previo a su cita con Trump: ¿busca salir de la lista Clinton?

La Registraduría informó que 862.392 personas fueron designadas como jurados en todo el país.

Registraduría anunció 100.000 jurados de votación adicionales para las próximas elecciones

Marelen Castillo, representante a la Cámara y exfórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, ya se había referido a algunos mensajes del ingeniero en su contra.

CNE revocó la candidatura al Senado de Marelen Castillo: era el puesto 20 en la lista del Centro Democrático

Gustavo Petro ONU Casa Blanca

Alto funcionario destapó que Donald Trump dio las primeras órdenes a “su gente” para la reunión con Gustavo Petro

Hernán Cadavid e Iván Cepeda.

Hernán Cadavid pidió que se aplique la ley en la candidatura de Iván Cepeda: “Inexplicable cambio de postura”

Katherine Miranda e Iván Cepeda.

Katherine Miranda reveló la millonaria cifra que recibiría Iván Cepeda si el CNE le da vía libre en la consulta del Frente por la Vida y resulta ganador

Daniel García-Peña y Yolanda Villavicencio.

Embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, habla del encuentro entre Trump y Petro: “Uno no sabe qué pueda pasar”

El presidente, Gustavo Petro, el 9 de enero de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Gustavo Petro tuvo inesperada visita antes de reunirse con Donald Trump: el encuentro impactó en las redes sociales

El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida.

Estos son los conjueces que decidirán la suerte de la inscripción de Iván Cepeda en el Frente por la Vida

Noticias Destacadas