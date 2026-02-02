Alto funcionario destapó que Donald Trump dio las primeras órdenes a “su gente” para la reunión con Gustavo Petro

A las 11:00 a. m. hora de Washington y de Colombia del martes de esta semana, será la reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca.

Frente a ese esperado cara a cara, se vienen conociendo detalles previos, los cuales salieron a la luz por parte de la canciller colombiana, Rosa Villavicencio y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

Y este último alto funcionario destapó un elemento que no se conocía aún sobre el mandatario Donald Trump de cara a la reunión con Gustavo Petro. El embajador informó que el presidente de Estados Unidos dio las primeras órdenes a “su gente”.

García-Peña aseguró que Petro también impartió directrices para ese encuentro con Trump: “Aquí hay un equipo que estamos trabajando todos de una manera muy consciente desde tiempo atrás, desde la llamada del 7 de enero que generó efectivamente un momento distinto. Se ha venido trabajando con la administración del presidente Trump, el Departamento de Estado y los diferentes interlocutores en la preparación de esta reunión”.

Este es el momento de la llegada del presidente Gustavo Petro a Washington, en donde sostendrá una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca el 3 de febrero. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/26hdi9Eyun — Revista Semana (@RevistaSemana) February 2, 2026

“El presidente Trump ha dado unas instrucciones muy claras a su gente y el presidente Petro nos ha dado a nosotros la instrucción de preparar esta reunión para garantizar que salga bien para los dos países”, subrayó el integrante del equipo diplomático del Gobierno del presidente Petro.

Gustavo Petro llega a Washington D.C. Foto: Presidencia de Colombia

Y avanzó en la declaración: “Efectivamente estamos ante dos jefes de Estado que sabemos han tenido diferencias y seguirán teniéndolas, lo maravilloso de las relaciones internacionales es que siempre habrá temas de desacuerdos pero también y sobre todo temas de trabajo conjunto, de esta manera estamos empecinados en seguir acompañando para que esta visita resulte y también creo, recordar lo que decía nuestra canciller: la gran responsabilidad que tenemos todos como colombianos y colombianas”.

El embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña, dio detalles del encuentro que tendrán Donald Trump y Gustavo Petro: “Uno no sabe qué pueda pasar”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/CVxZoFSwLW — Revista Semana (@RevistaSemana) February 2, 2026

“Aquí no está solo en juego una reunión entre un presidente y otro, es un momento que es fundamental para el país y, por lo tanto, espero que todo el país acompañe a nuestro presidente en este día y sepamos que realmente aquí estamos para el resultado en beneficio de todos los colombianos y todas las colombianas, de tal manera que les agradezco su presencia y estaremos informando”, recalcó el embajador de Colombia en Estados Unidos.

Finalmente puso de presente: “Obviamente una reunión de estas uno no sabe qué puede pasar, siempre hay impredecibles, pero lo cierto es que las preparativas que se han hecho, las garantías que el gobierno del presidente Trump le ha dado a nuestro jefe de Estado son indicaciones claras de que efectivamente estamos ante un encuentro de dos jefes de Estado, que piensan cada uno de ellos en su país, en sus intereses, pero al mismo tiempo reconocen la importancia de que Colombia y Estados Unidos, que llevamos 204 años de relaciones entre los dos países, sigamos trabajando juntos”.

Por los enfrentamientos entre Gustavo Petro y Donald Trump, las relaciones diplomáticas de Colombia y Estados Unidos atraviesan por una aguda crisis.