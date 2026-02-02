Gustavo Petro tuvo inesperada visita antes de reunirse con Donald Trump: el encuentro impactó en las redes sociales

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, compartió un momento que vivió previo a la reunión de alto nivel que sostendrá el martes de esta semana con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Se trata de su última nieta, con quien el mandatario expresó que logró abrazarla mientras se encuentra en Washington.

La Casa de Nariño publicó un comunicado entregando más detalles de la reunión que tendrá Gustavo Petro con Donald Trump

“Con Maira, esposa de Andrés Petro, mi hijo, sicólogo, especializado en estudios sobre la muerte, y maestría en creación literaria. Maira, diseñadora industrial, con maestría con diseño del hábitat. Ambos viven en Canadá por el exilio de mi familia”, detalló el presidente Petro sobre el encuentro familiar.

Y agregó en el mensaje: “Aquí me encuentro con Mailé, bisnieta de Vitautas Petrolius, lituano bisabuelo materno, y Gustavo Petro Sierra, mi padre. Mailé Petro González nació el 21 de noviembre de 2025, es mi última nieta, y la he abrazado por primera vez”.

“Vive en un sitio a -25 grados centígrados, ahora estamos en Washington con -10 grados centígrados. Mailé Petro ya pertenece a la nueva humanidad que luchará hasta lo más profundo de la vida propia y por la existencia. Un abrazo fundamental antes de la reunión con Trump”, indicó el mandatario colombiano en su cuenta personal de X.

Sobre el encuentro que tendrá con Trump el martes de esta semana en la Casa Blanca, el presidente colombiano espera traer para el país “buenas noticias”.

Haciendo la señal de victoria, el presidente Gustavo Petro se despidió de Colombia rumbo a Estados Unidos. Espera traer “buenas noticias” de la reunión con Donald Trump. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/GRlUTKUzOd — Revista Semana (@RevistaSemana) February 2, 2026

“Pienso que llenarnos de optimismo. Los espero el martes cuando esté reunido con el presidente de todas las plazas públicas. Hacer la cadena de los afectos, la certeza del amor”, expresó Gustavo Petro horas antes de salir con destino a Washington.

El presidente Gustavo Petro dio una declaración previo al viaje a Estados Unidos. Foto: Presidencia

También indicó el jefe de Estado: “Porque finalmente nos protege ese amor y la protección entre nosotros mismos. Y las energías inteligentes que representan la luz y el hecho de que tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas y ojalá en el mundo y ojalá dentro de Colombia, que es lo que más nos interesa hoy”.

Vaticinan en vivo qué pasará en el encuentro con Donald Trump: “La reunión no va a salir como Petro quisiera”

Finalmente, la reunión entre Petro y Trump se dará posterior a un fuerte intercambio de mensajes; en una ocasión, el mandatario de Estados Unidos calificó al colombiano de “jefe del narcotráfico”, mientras que Gustavo Petro acusó a Trump de ser cómplice del “genocidio” por la crisis en Medio Oriente, especialmente en Gaza.