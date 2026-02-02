EL DEBATE

Vaticinan en vivo qué pasará en el encuentro con Donald Trump: “La reunión no va a salir como Petro quisiera”

El presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense se reunirán este martes, 3 de febrero.

Redacción Debate
2 de febrero de 2026, 5:23 p. m.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Donald Trump.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Getty Images / Presidencia

Expectativa en el país por la reunión que sostendrán este martes el presidente Gustavo Petro con el mandatario de los Estados Unidos Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington.

Visita de Petro a EE. UU.: claves para entender el momento político entre Colombia y Washington

El encuentro entre ambos mandatarios se llevaría a cabo a partir de las 11:00 a. m., hora local.

En El Debate de SEMANA, Rafael Nieto, candidato al Senado por el Centro Democrático, vaticinó qué pasará en la reunión entre Petro y Trump.

De acuerdo con Nieto, la ausencia de contención verbal por parte de Petro le podría generar inconvenientes en dicho encuentro con su homólogo de los Estados Unidos.

Política

Confirmado: conjueces decidirán la inscripción de Iván Cepeda al Frente por la Vida; no se lograron mayorías en el CNE

Política

Gustavo Petro definió quién tendrá funciones presidenciales durante su viaje a EE. UU., mientras se reúne con Donald Trump

Política

La Casa de Nariño publicó un comunicado entregando más detalles de la reunión que tendrá Gustavo Petro con Donald Trump

“A eso hay que sumarle el temperamento también explosivo de Trump, de manera que con esas circunstancias y condiciones, cualquier cosa puede pasar. Lo que yo sí creo es que la reunión no va a salir como Petro quisiera que saliera”, agregó Nieto en El Debate.

Al ser consultado Nieto en El Debate sobre por qué consideraba que la reunión no va a salir como el presidente quisiera, el candidato del uribismo dijo que ello obedece a que el mandatario colombiano pretende tres objetivos.

“Porque Petro quisiera tres objetivos y no va a conseguir ninguno. El primero de los objetivos es que le levanten la apretada que el Gobierno [de Estados Unidos] está haciendo contra él y su familia; el segundo es que la reunión gire temáticamente alrededor del cambio climático y el uso y explotación de petróleo, gas y los minerales, y que de ahí salga algo que vaya en la línea de legitimar el discurso medioambientalista extremo de Petro… ese objetivo tampoco lo va a conseguir”, explicó.

En cuanto al tercer objetivo con el que, según Nieto, el presidente Petro llegará a la reunión con Trump, es que no se aborde el tema de la lucha contra el narcotráfico.

“El último es que le alivien la presión, que va a ser mucha y muy intensa, porque creo y no tengo duda de que ese va a ser el objetivo fundamental de la conversación. Es decir, que los Estados Unidos van a apretar a Petro en materia de lucha contra el narcotráfico. Ese objetivo que Petro quisiera que no se conversara, que se lo dejaran manejar a su antojo con la laxitud de lo que está haciendo hoy, es decir, que no haya compromiso del Gobierno colombiano en materia de lucha contra el narcotráfico, ese objetivo tampoco lo va a conseguir”, destacó Nieto en El Debate.

Se acerca la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca
En Colombia hay expectativa por dicha reunión entre ambos mandatarios. Foto: Montaje El País

En tal sentido, Nieto destacó que, por el contrario, Estados Unidos busca que Colombia se comprometa a fondo en la lucha contra el narcotráfico, “cosa con la que Petro, hasta hoy, a cinco meses de entregar el Gobierno, no ha hecho”.

