Gustavo Bolívar vaticinó cómo le irá a Petro en su reunión con Donald Trump: “Contrario a lo que muchos creen”

El exsenador Gustavo Bolívar habló de la reunión de este martes, 3 de enero, entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. A través de su cuenta de X, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) vaticinó lo que sucederá en el encuentro.

Desde que se confirmó el cara a cara entre los dos mandatarios, muchos sectores políticos y sociales de la oposición han asegurado que puede llegar a ser una situación incómoda para el mandatario colombiano y que el magnate, muy a su estilo, volverá a mostrar sus ‘garras’.

Sin embargo, desde el punto de vista de Bolívar, esto no sucederá así. “Aunque los apátridas apuestan porque al presidente Petro le vaya mal en su reunión con D. Trump, pasará lo contrario”, afirmó.

En ese sentido, destacó que el jefe de Estado colombiano podrá demostrar, con datos, la forma en la que su Gobierno ha combatido el narcotráfico y los resultados que esto ha traído.

Además, también va a poner en evidencia, según el excongresista, que la Fuerza Pública combate al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela y reafirmará que seguirá con esta tarea.

“Recuperará la ayuda económica y se ofrecerá a mediar entre el gobierno de transición y la oposición venezolana para un pronto restablecimiento de la democracia en el vecino país”, escribió.

De la misma forma, Gustavo Bolívar afirmó que Petro aprovechará el cara a cara con Trump para comprometerse con metas “ambiciosas” en cuanto a la erradicación y esto, a su vez, le ayudará a obtener la certificación.

En el mensaje, también aprovechó para responderles a quienes han dicho que este encuentro es una derrota para el mandatario y su Ejecutivo, después de la confrontación que tuvo con el gobierno norteamericano. “Y contrario a lo que muchos creen, no habrá arrodillamiento”, expresó.

“Petro le dirá que prefiere judicializar a quienes transportan cocaína en lanchas y fijará su posición sobre la soberanía de las naciones”, añadió.

Por último, sostuvo que entre los dos se llegará a un acuerdo para conformar un plan que ayude a desarticular el narcotráfico.

“La reunión será exitosa y las dos naciones reencaminarán sus relaciones, como siempre ha sido, como debe ser”, concluyó.