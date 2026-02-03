Política

Gustavo Bolívar vaticinó cómo le irá a Petro en su reunión con Donald Trump: “Contrario a lo que muchos creen”

El exsenador se la jugó al decir lo que sucederá en el cara a cara que tendrán los dos jefes de Estado este martes.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 3:04 p. m.
Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia / Foto 3: AP

El exsenador Gustavo Bolívar habló de la reunión de este martes, 3 de enero, entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. A través de su cuenta de X, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) vaticinó lo que sucederá en el encuentro.

Desde que se confirmó el cara a cara entre los dos mandatarios, muchos sectores políticos y sociales de la oposición han asegurado que puede llegar a ser una situación incómoda para el mandatario colombiano y que el magnate, muy a su estilo, volverá a mostrar sus ‘garras’.

gustavo bolívar Precandidato
Exsenador Gustavo Bolívar. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Sin embargo, desde el punto de vista de Bolívar, esto no sucederá así. “Aunque los apátridas apuestan porque al presidente Petro le vaya mal en su reunión con D. Trump, pasará lo contrario”, afirmó.

En ese sentido, destacó que el jefe de Estado colombiano podrá demostrar, con datos, la forma en la que su Gobierno ha combatido el narcotráfico y los resultados que esto ha traído.

Noticias Destacadas