Se siguen conociendo detalles del cara a cara entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro. Poco a poco, se han compartido fotos que retratan la reunión.

En una de las imágenes que entregó de manera oficial la Casa de Nariño, se puede apreciar quiénes acompañan a Trump: el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el senador republicano Bernie Moreno.

En cuanto al Gobierno colombiano, los funcionarios que hacen presencia en la Casa Blanca son el ministro de Defensa, general (r.) Pedro Sánchez; la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, y el embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña.

Este último alto funcionario del Gobierno Petro, antes de la reunión con Donald Trump, expresó: “El presidente Trump ha dado unas instrucciones muy claras a su gente y el presidente Petro nos ha dado a nosotros la instrucción de preparar esta reunión para garantizar que salga bien para los dos países”.

Y aseguró: “Efectivamente estamos ante dos jefes de Estado que, sabemos, han tenido diferencias y seguirán teniéndolas; lo maravilloso de las relaciones internacionales es que siempre habrá temas de desacuerdos, pero también —y sobre todo— temas de trabajo conjunto. De esta manera, estamos empecinados en seguir acompañando para que esta visita resulte, y también recordar lo que decía nuestra canciller: la gran responsabilidad que tenemos todos como colombianos y colombianas”.

Estas son las imágenes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro. La cita fue en la oficina oval de la Casa Blanca.

“Aquí no está solo en juego una reunión entre un presidente y otro, es un momento que es fundamental para el país y, por lo tanto, espero que todo el país acompañe a nuestro presidente en este día. Y sepamos que realmente aquí estamos para el resultado en beneficio de todos los colombianos y todas las colombianas, de tal manera que les agradezco su presencia y estaremos informando”, puntualizó.

Sin embargo, y antes de hacer su ingreso a la Casa Blanca, el mandatario colombiano dio una declaración refiriéndose a sus familiares: “Entonces repartidos en el mundo, porque es el producto lamentable de un exilio de todos mis hijos, la mayoría, que se debe a la lucha contra el narcotráfico porque nosotros sí lo hemos sufrido directamente y de verdad. No es un discurso”.

También anotó: “He dedicado 15 años de mi vida a debates que ustedes, algunos, vieron y recogieron. 35 % del Senado de la República en la cárcel por mis debates, por sus nexos con el narcoterrorismo”.

“Es el poder político que se entregó a la codicia y nosotros estamos rescatándola, porque una Colombia en paz es una Colombia [en la que] que prime la belleza y no la codicia”, concluyó Gustavo Petro.