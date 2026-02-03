Confidenciales

“Make Americas Great Again”: el detalle en la gorra que Donald Trump le regaló a Gustavo Petro y a la delegación colombiana

A su salida de la Casa Blanca, Gustavo Petro llevaba un particular regalo que le dio el mandatario de los Estados Unidos.

Juan Felipe Useche Chacón

3 de febrero de 2026, 8:50 p. m.
Gustavo Petro en su salida de la Casa Blanca.
Gustavo Petro en su salida de la Casa Blanca. Foto: Presidencia de la República

Tras terminar su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, salió de la Casa Blanca junto a la delegación que estuvo a su lado durante la visita diplomática en Washington que duró más de dos horas, en una conversación en la cual se mantuvo la cordialidad entre ambos líderes.

A su salida, hubo un detalle que llamó la atención, ya que el presidente Gustavo Petro salió con una gorra en la mano, la cual es de las tradicionales que regala el mandatario estadounidense Donald Trump.

Esta tiene el característico color rojo y lleva el lema ‘Make America great again’, traducido significa ‘Hacer a Estados Unidos grande de nuevo’, además de contar con el autógrafo del mandatario y el número 45 y el 47, el número de presidente que es Donald Trump en el orden de mandatarios de la historia estadounidense.

Gorra de Donald Trump con el lema "Make Americas great again".
Gorra de Donald Trump con el lema "Make Americas great again". Foto: Presidencia de la República

Aunque la gorra se le regaló a todos los miembros de la delegación colombiana, la que llevaba Gustavo Petro en su mano tenía un factor diferencial. Ya que la gorra dice ‘Make Americas great again’, teniendo esta una ‘S’ escrita sobre la tela con un marcador y significando ‘Hacer a las Américas grandes de nuevo’, referenciado a todo el continente.

