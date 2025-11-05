Suscribirse

Estados Unidos

Accidentes aéreos en Estados Unidos durante 2025: cuántos van y cuáles han sido los más trágicos

Este año se ha evidenciado un aumento de incidentes aéreos que podría empeorar en el actual cierre de gobierno.

Redacción Mundo
6 de noviembre de 2025, 3:50 a. m.
Los accidentes aéreos han superado los 1.000 en lo que va de 2025. | Foto: Michael Swensen/Getty Images via AFP - Andrew Harnik/Getty Images via AFP - Stephen Cohen/Getty Images via AFP - Handout / US Coast Guard / AFP

En lo corrido de este año se han registrado decenas de accidentes aéreos en Estados Unidos que abren el debate sobre la seguridad de los aeropuertos y las aeronaves, debido a la magnitud y repercusión de los incidentes.

El martes, 4 de noviembre, en horas de la noche, un avión de carga de la aerolínea UPS se estrelló luego de su despegue en el aeropuerto internacional Muhammad Ali de la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Allí fallecieron once personas y otras cuantas quedaron gravemente heridas, según reportes oficiales.

El Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, permanece cerrado a vuelos de llegada y salida tras el accidente del vuelo (UPS2976)
Un avión de carga se estrelló en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025. | Foto: X/@sentdefender

El incidente tuvo lugar el mismo día que el secretario de Transporte estadounidense, Sea Duffy, advirtió sobre los riesgos que provoca la falta de pago de personal aéreo alrededor del país, una consecuencia del cierre del gobierno que ya cumplió un mes.

Contexto: Accidente de un avión en aeropuerto de EE. UU. generó impactante bola de fuego, hay múltiples heridos

“Si nos llevan a una semana, demócratas, verán un caos total”, sentenció Duffy en una conferencia de prensa el martes.

“Habrá retrasos masivos en los vuelos, cancelaciones masivas, y es posible que tengamos que cerrar ciertas zonas del espacio aéreo porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no contamos con los controladores aéreos necesarios”, aseguró.

Fotos de la semana 31 enero
Accidente aéreo en el río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, el 25 de enero del 2025. | Foto: AP

El cierre de gobierno, provocado porque el Congreso no logró acordar un presupuesto para el nuevo año fiscal, causa que los fondos federales sean destinados únicamente a programas vitales, por lo que se ha evidenciado una falta de personal y controladores aéreos en los aeropuertos.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte estableció que, hasta el pasado martes, se han registrado 1.013 accidentes de avión —incluyendo este reciente de Kentucky—, en lo que va del 2025.

Contexto: Suspenden todos los vuelos del aeropuerto JFK en Nueva York por emergencia aérea: esto debe saber

De esos, 144 fueron fatales, 123 provocaron heridos de gravedad, 150 registraron víctimas con heridas leves y 570 de esos accidentes no reportaron heridos ni fallecidos, de acuerdo con los detalles de la junta.

Entre los accidentes más graves se destaca el impacto de un avión comercial con un helicóptero militar sobre el río Potomac, en Washington D. C., el pasado 29 de enero. Allí murieron 67 personas, según las autoridades, por lo que se convirtió en el accidente aéreo más mortífero desde el 2001.

This photo provided by the Alaska National Guard shows an airplane partially submerged into the ice of Tustumena Lake at the toe of a glacier on Monday, March 24, 2025, near Soldotna, Alaska. (Alaska National Guard via AP)
La Guardia Nacional de Alaska compartió imágenes del accidente aéreo de marzo del 2025. | Foto: AP

Días después, una aeronave médica se estrelló en Filadelfia y causó la muerte de seis personas. El siguiente mes, una avioneta se accidentó en Alaska y fallecieron diez personas.

Contexto: Se cerró el aeropuerto Reagan, en Washington D. C., por supuesta amenaza de bomba en un avión. Video muestra a pasajeros siendo evacuados

En contraste, durante todo el 2024 se reportaron 1.197 accidentes, de acuerdo con los datos de la junta.

Hasta el momento, las agencias federales de aviación y las autoridades correspondientes siguen investigando los accidentes para determinar las causas y prevenir futuros incidentes, lo cual se ha visto obstaculizado por el cierre federal que enfrenta Estados Unidos.

