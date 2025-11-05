En lo corrido de este año se han registrado decenas de accidentes aéreos en Estados Unidos que abren el debate sobre la seguridad de los aeropuertos y las aeronaves, debido a la magnitud y repercusión de los incidentes.

El martes, 4 de noviembre, en horas de la noche, un avión de carga de la aerolínea UPS se estrelló luego de su despegue en el aeropuerto internacional Muhammad Ali de la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Allí fallecieron once personas y otras cuantas quedaron gravemente heridas, según reportes oficiales.

Un avión de carga se estrelló en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025. | Foto: X/@sentdefender

El incidente tuvo lugar el mismo día que el secretario de Transporte estadounidense, Sea Duffy, advirtió sobre los riesgos que provoca la falta de pago de personal aéreo alrededor del país, una consecuencia del cierre del gobierno que ya cumplió un mes.

“Si nos llevan a una semana, demócratas, verán un caos total”, sentenció Duffy en una conferencia de prensa el martes.

“Habrá retrasos masivos en los vuelos, cancelaciones masivas, y es posible que tengamos que cerrar ciertas zonas del espacio aéreo porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no contamos con los controladores aéreos necesarios”, aseguró.

Accidente aéreo en el río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, el 25 de enero del 2025. | Foto: AP

El cierre de gobierno, provocado porque el Congreso no logró acordar un presupuesto para el nuevo año fiscal, causa que los fondos federales sean destinados únicamente a programas vitales, por lo que se ha evidenciado una falta de personal y controladores aéreos en los aeropuertos.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte estableció que, hasta el pasado martes, se han registrado 1.013 accidentes de avión —incluyendo este reciente de Kentucky—, en lo que va del 2025.

De esos, 144 fueron fatales, 123 provocaron heridos de gravedad, 150 registraron víctimas con heridas leves y 570 de esos accidentes no reportaron heridos ni fallecidos, de acuerdo con los detalles de la junta.

Entre los accidentes más graves se destaca el impacto de un avión comercial con un helicóptero militar sobre el río Potomac, en Washington D. C., el pasado 29 de enero. Allí murieron 67 personas, según las autoridades, por lo que se convirtió en el accidente aéreo más mortífero desde el 2001.

La Guardia Nacional de Alaska compartió imágenes del accidente aéreo de marzo del 2025. | Foto: AP

Días después, una aeronave médica se estrelló en Filadelfia y causó la muerte de seis personas. El siguiente mes, una avioneta se accidentó en Alaska y fallecieron diez personas.

En contraste, durante todo el 2024 se reportaron 1.197 accidentes, de acuerdo con los datos de la junta.