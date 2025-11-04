Suscribirse

MUNDO

Accidente de un avión en aeropuerto de EE. UU. generó impactante bola de fuego, hay múltiples heridos

Un avión de UPS se estrelló poco tiempo después de despegar en un aeropuerto internacional de Louisville.

Redacción Mundo
5 de noviembre de 2025, 12:13 a. m.
Esta fotografía, proporcionada por Brad Harvey, muestra una densa columna de humo negro elevándose tras los informes de un accidente aéreo cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville, el martes 4 de noviembre de 2025, en Louisville, Kentucky. | Foto: AP

Un avión de UPS se estrelló cerca del aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville en un aparatoso accidente este martes, 4 de noviembre, por la noche, según confirmaron las autoridades, mientras una columna de humo podía verse a kilómetros de distancia.

Múltiples equipos de emergencia, incluyendo el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, respondieron al lugar del accidente alrededor de las 5 de la tarde, donde las autoridades advirtieron que había “fuego y escombros”.

Se emitió una orden de confinamiento domiciliario en menos de una hora “para todos los lugares ubicados a menos de 5 millas del aeropuerto”, publicó el LMPD en X.

El Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, permanece cerrado a vuelos de llegada y salida tras el accidente del vuelo (UPS2976)
El Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, permanece cerrado a vuelos de llegada y salida tras el accidente del vuelo (UPS2976) | Foto: X/@sentdefender

“El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 p.m. locales”, informó la FAA que identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía de Kentucky con destino a Hawái.

La empresa UPS dijo en un comunicado que tres tripulantes iban a bordo de la aeronave, pero no dio ninguna información sobre muertos o heridos.

Una grabación del sitio accidente muestra una gran cantidad de escombros mientras bomberos combatían el incendio. Un edificio cercano parecía tener algunos daños causados posiblemente por el accidente.

El mes pasado, otro avión de carga se salió de la pista al aterrizar en Hong Kong, causando la muerte de dos personas en el aeropuerto.

“Esta es una escena activa con fuego y escombros. Manténgase alejados”, informó el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville en redes sociales.

Contexto: Decenas de personas hospitalizadas tras la pérdida de altitud de un avión: el accidente obligó un aterrizaje de emergencia

Al parecer, hubo un problema con el motor durante el despegue, según informaron fuentes a ABC News.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte están investigando el accidente.

Según la FAA, se podía ver una gran columna de humo cerca del aeropuerto, que está cerrado. El aeropuerto confirmó que hubo un “incidente aéreo” y que la pista de aterrizaje está cerrada.

“Kentucky, estamos al tanto de un accidente aéreo cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville”, declaró el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en redes sociales.

“Los servicios de emergencia ya están en el lugar y compartiremos más información en cuanto esté disponible. Por favor, oren por los pilotos, la tripulación y todos los afectados. Pronto les informaremos con más detalle”dijo el gobernador.

