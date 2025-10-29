La semana pasada, un avión militar del estado de Oklahoma, en Estados Unidos, tuvo que hacer un aterrizaje forzoso y se chocó contra unos postes de luz luego de presentar fallas en su motor. Del accidente, la aeronave quedó destruida, pese a que no se reportaron heridos.

Días después del incidente, por redes sociales se hizo viral un video de minutos antes de que el pequeño avión impactara en la tierra, pues sobrevoló muy cerca de un carro, en medio de la carretera concurrida, y casi provoca una tragedia.

El momento quedó grabado por la cámara de seguridad del auto, de marca Tesla, que casi se estrella.

🚘✈️Un Tesla maniobra con calma ante un avión que se cruza en su camino



Un avión Skyrider II de la Fuerza Aérea de EE.UU. realizó un aterrizaje de emergencia en una carretera de Oklahoma. La aeronave pasó a pocos metros de un coche Tesla.https://t.co/jnUMNst7jn pic.twitter.com/kI3jO5j2SN — RT en Español (@ActualidadRT) October 25, 2025

En la grabación se ve que el carro va a toda velocidad por la carretera, cuando la aeronave OA-1K Skyraider II, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pasa por el frente de manera inesperada, a centímetros del carro.

De acuerdo con un reportaje del medio KOCO News 5, el dueño del carro, y que proporcionó el video, fue Matthew Topchian, quien le dijo a los medios locales que el suceso “fue algo sacado de una película”.

Las autoridades investigaron los daños al pequeño avión. | Foto: Tomada de KOKH

“Yo simplemente iba conduciendo por la carretera, y de repente, justo encima de un árbol, vi el avión y pensé: ‘Ese avión vuela muy bajo. Muy, muy bajo’”, detalló el hombre al medio mencionado.

“Mientras seguía acercándose, seguía acercándose, pensé que ese avión estaba a punto de chocarme”, siguió. “Solo lo vi un par de segundos, así que no tuve mucho tiempo para quedarme ahí sentado, pensando que era un avión“.

No se registraron mayores daños en el lugar del accidente. | Foto: Tomada de KOKH

Momentos después, el avión impactó contra unos postes de luz, lo que causó de inmediato un incendio en el lugar que fue atendido por las autoridades de emergencia.

“Pensé que el avión había explotado y llamé a mi madre, diciéndole: ‘Oye, no sé qué está pasando’”, continuó Topchian.

Otros testigos compartieron las imágenes de ese momento en sus redes sociales, asegurando que se trataba de un avión de la Guardia Nacional, dato que fue desmentido por la entidad horas después, y especificando que a bordo había un contratista civil y un miembro de la Fuerza Aérea estadounidense, quienes salieron ilesos de la aeronave.

No se registraron mayores daños del accidente. | Foto: Tomada de X/Departamento de Bomberos de Oklahoma

“Una aeronave en servicio activo del 492.º Ala de Operaciones Especiales, que operaba desde Will Rogers, se estrelló hoy“, escribió el organismo militar en su perfil de X. ”No se trata de una aeronave ni de una tripulación de la Guardia Nacional Aérea de Oklahoma“, dijo la Guardia Nacional.