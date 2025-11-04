Suscribirse

Estados Unidos

Atención: cierran el aeropuerto Reagan, en Washington D. C., por supuesta amenaza de bomba en un avión

El avión en cuestión pertenece a la compañía United Airlines.

Redacción Mundo
4 de noviembre de 2025, 6:17 p. m.
El avión en cuestión pertenece a esta compañía aérea. | Foto: Getty Images

Todas las operaciones del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en el Condado de Arlington, Virginia, EE. UU., muy cerca a Washington D. C, han quedado suspendidas por una supuesta amenaza de bomba, indican medios locales.

La Administración Federal de Aviación (FAA, sus siglas en inglés) indicó que se evacuó un avión en pista, y videos en redes sociales, muestran a los pasajeros saliendo del lugar.

*En desarrollo

