Estados Unidos
Atención: cierran el aeropuerto Reagan, en Washington D. C., por supuesta amenaza de bomba en un avión
El avión en cuestión pertenece a la compañía United Airlines.
Todas las operaciones del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en el Condado de Arlington, Virginia, EE. UU., muy cerca a Washington D. C, han quedado suspendidas por una supuesta amenaza de bomba, indican medios locales.
🚨BREAKING: FLIGHT OPERATIONS AT WASHINGTON RONALD REAGAN AIRPORT OFFICIALLY SUSPENDED OVER BOMB THREAT‼️— SANTINO (@MichaelSCollura) November 4, 2025
All flights at Washington’s Ronald Reagan National Airport have been suspended following a reported bomb threat on an arriving aircraft. According to reports, the aircraft… pic.twitter.com/Mifr6BV1oF
La Administración Federal de Aviación (FAA, sus siglas en inglés) indicó que se evacuó un avión en pista, y videos en redes sociales, muestran a los pasajeros saliendo del lugar.
