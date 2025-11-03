Estados Unidos tomaría esta medida urgente por cierre de gobierno: afectaría a cientos de viajeros

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, aseguró que cerraría el espacio aéreo del país norteamericano si las autoridades determinaran que los viajes aéreos son peligrosos debido al cierre gubernamental, que se prolonga por segundo mes consecutivo.

“Si pensáramos que no es seguro, cerraríamos todo el espacio aéreo”, ha asegurado en una entrevista para la CNBC este lunes 3 de noviembre, tal y como recoge Bloomberg. No obstante, en su intervención ha aclarado que EE. UU. aún no ha llegado a ese punto, pero que el cierre añade más riesgo al sistema de aviación.

Por esta situación, la Administración Federal de Aviación (FAA) del país se ha visto obligada a ralentizar el tráfico aéreo en muchos aeropuertos debido a la creciente escasez de personal de control desde que comenzó el cierre del gobierno el primero de octubre.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy. | Foto: AP

En una reciente publicación en redes sociales, la entidad ha denunciado que cerca de 13.000 controladores aéreos llevan semanas trabajando sin cobrar, criticando que se encuentran sometidos a “un estrés y un cansancio enormes”.

“En la actualidad, la mitad de nuestras 30 instalaciones principales sufre escasez de personal y casi el 80 % de los controladores aéreos está ausente en las instalaciones del área de Nueva York”, ha explicado la FAA.

Las interrupciones continuaron durante este fin de semana y el organismo estadounidense suspendió temporalmente los vuelos al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, cerca de Nueva York, el domingo por la noche debido a la falta de personal.

Los cielos en EE. UU. estarían cerrados. | Foto: Getty Images

Por otro lado, el Gobierno federal estadounidense destinará 4.650 millones de dólares para cubrir aproximadamente la mitad del coste del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria para el mes de noviembre, después de que los tribunales federales hayan cuestionado la legalidad de la suspensión de estas ayudas a partir del primero de noviembre provocada por el cierre de gobierno.

El Departamento de Agricultura ha indicado que recurrirá al Fondo de Emergencia del programa porque “está obligado a cubrir las ayudas del 50 % de los hogares seleccionados”, según recoge la cadena estadounidense CNN. Sin embargo, los beneficiarios no recibirán inmediatamente los abonos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó su intención de mantener el programa de ayudas, incluso con fondos no gubernamentales.

“Será un honor para mí proporcionar los fondos, tal como lo hice con el pago de los militares y las fuerzas del orden”, indicó en un mensaje publicado en la red social Truth Social, de su propiedad.