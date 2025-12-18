Estados Unidos

Accidente mortal en avión de famoso piloto de la Nascar: se reportan varios fallecidos

Se registra accidente aéreo en un aeropuerto de Carolina del Norte. Varias personas perdieron la vida en el trágico suceso.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

18 de diciembre de 2025, 8:03 p. m.
En el accidente se registran víctimas fatales.
En el accidente se registran víctimas fatales. Foto: Getty Images

Cerca de las 10:15 de la mañana se presentó un trágico accidente aéreo que deja víctimas fatales, de acuerdo con una declaración dada por la Administración Federal de Aviación (FAA) a CNN.

"Un Cessna C550 se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte, alrededor de las 10:20 a.m. hora local del jueves 18 de diciembre. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte investigarán el incidente. La NTSB encabezará la investigación y proporcionará cualquier actualización“.

El avión, según la información disponible, es propiedad de GB Aviation Leasing LLC, empresa que está asociada al piloto Greg Biffle.

Las autoridades investigarán el caso. Foto: Getty Images

Aunque en este momento no se puede afirmar con certeza a cuantas personas ascienden las víctimas mortales, el sheriff del condado dijo: "Puedo confirmar que hubo muertes“.

En este momento no se sabe si el famoso piloto retirado de la Nascar iba al interior de la aeronave.

De acuerdo con información compartida por Newsweek, el aeropuerto en que ocurrió el incidente ha prestado servicios para diferentes equipos de la Nascar.

Un testigo cerca al lugar afirmó que el avión estaba volando demasiado bajo, momentos antes de que se diera el lamentable suceso.

Hasta el momento no se ha podido determinar cuál fue la causa.

Tiros en los accesos al JFK: un agente federal disparó tras una pelea de tránsito cerca de la Terminal 8 del aeropuerto

Este no es el único accidente aéreo registrado últimamente en el territorio norteamericano, pues el día de ayer se registró otro accidente en el cual una aeronave modelo Velocity V-Twin se estrelló contra una unidad residencial en New Hampshire.

El piloto, quien además era el único tripulante de la aeronave, resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

El accidente de New Hampshire se habría registrado, según informaciones de la FAA entre las 2:10 p.m. y las 2:40 p.m.

Lo ocurrido en Carolina del Norte despierta inquietud por saber si el retirado piloto de la NASCAR se encontraba entre los tripulantes.

¿Quién es Greg Biffle?

Es un piloto retirado que logró acumular 56 victorias en series nacionales de la NASCAR y estuvo entre los 75 mejores pilotos en medio una lista hecha en medio de la celebración por los 75 años de la Nascar.

Noticias Destacadas