Un incidente de tránsito derivó en una situación de extrema tensión este martes, 16 de diciembre, por la mañana en los accesos al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

Un agente federal de Aduanas y Protección Fronteriza abrió fuego cerca de la Terminal 8 del aeropuerto JFK, tras denunciar que fue agredido luego de un choque menor.

La policía de la Autoridad Portuaria investiga el uso del arma y busca al otro conductor involucrado, que escapó del lugar.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Eran alrededor de las 4:45 a.m. cuando policías de la Port Authority Police Department (PAPD) respondieron a informes de disparos en los carriles del sur de la autopista Van Wyck Expressway, arteria clave para acceder a la zona central de terminales del aeropuerto.

Allí, cerca de la Terminal 8, encontraron un escenario inusual: un agente de CBP todavía en el lugar, que aseguró haber disparado su arma de servicio varias veces tras verse envuelto en una confrontación con otro conductor luego de un choque menor entre dos vehículos, de acuerdo a Vinnews.

Según la versión preliminar del propio agente y la investigación inicial de la policía, el incidente comenzó como un accidente de tránsito típico, pero rápidamente se convirtió en una confrontación física.

El agente afirmó que el otro conductor lo agredió después del choque, lo que lo llevó a sacar su arma y disparar varias veces durante la discusión.

Aunque los disparos hicieron sonar alarmas y provocaron la respuesta de múltiples patrullas, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que ninguna persona resultara herida.

Las autoridades señalaron que no está claro si los proyectiles alcanzaron a alguien o a alguno de los vehículos involucrados, y el otro conductor huyó del lugar antes de que arribara la policía

Aunque los disparos hicieron sonar alarmas y provocaron la respuesta de múltiples patrullas, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que ninguna persona resultara herida.

Las autoridades señalaron que no está claro si los proyectiles alcanzaron a alguien o a alguno de los vehículos involucrados, y el otro conductor huyó del lugar antes de que arribara la policía.

BREAKING: Gunfire at JFK Airport Terminal 8 after an off-duty Customs and Border Protection officer reported being assaulted following a minor crash and fired his duty weapon multiple times, this morning, according to officials. Investigation is ongoing



Video by Dakota Santiago… pic.twitter.com/Q7uhdDR6Tb — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) December 16, 2025

El tiroteo temprano en la mañana generó cortes temporales de tráfico en la Van Wyck Expressway, obligando a desviar a conductores y afectando la llegada de viajeros a uno de los centros aéreos más transitados de Estados Unidos.

Aunque las demoras se moderaron más tarde en la mañana, las autoridades exhortaron a los pasajeros a anticipar tiempos adicionales de viaje si se dirigían a JFK durante las horas punta.

A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a la CBP, no ha emitido una declaración pública al cierre de esta edición, este tipo de incidentes despierta preguntas sobre los protocolos de uso de fuerza y la coordinación entre las agencias federales y locales cuando un funcionario recurre a su arma fuera del contexto operativo habitual.