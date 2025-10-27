Estos son sus derechos si es detenido por el ICE en una redada masiva en Estados Unidos: conozca cómo proceder

Las autoridades migratorias de Estados Unidos están ejerciendo una dura presencia en las ciudades más grandes del país, con la orden de detener al menos a 3.000 extranjeros indocumentados al día.

Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Washington D. C. son algunas de las ciudades donde los agentes llevan a cabo las redadas masivas que han causado revuelo en la nación, debido a que se han arrestado menores de edad, inmigrantes con residencia e incluso a ciudadanos estadounidenses.

Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ahora cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional en las ciudades mencionadas, han provocado una serie de movilizaciones ciudadanas, pues los oficiales han lanzado gases lacrimógenos, detienen a las personas injustamente y se presentan enmascarados a los operativos.

Las personas pueden permanecer en silencio y no revelar su estatus migratorio cuando son detenidos. | Foto: 123rf

De hechos, algunos grupos de defensa de derechos de los inmigrantes señalan algunas operaciones como “secuestros” y han demandado a varios agentes migratorios.

Ante la situación, la Oficina de Inmigración, Migrantes y Derechos de Refugiados de la ciudad de Chicago publicó una lista de derechos para las personas que son detenidas por los agentes del ICE.

Esta, llamada “Conozca sus derechos y recursos: defendiendo la justicia y los derechos de todos los habitantes de Chicago”, establece que los extranjeros tienen derecho a permanecer en silencio, a no revelar su estatus migratorio, a no firmar documentos que no entienda y puede solicitar hablar con un abogado.

Las redadas masivas se han enfocado en Chicago, Los Ángeles y Nueva York. | Foto: Getty Images

La guía de la oficina de inmigración en Chicago, además, recomienda a los detenidos mantener la calma y tener siempre las manos a la vista, con el fin de evitar conflictos con las autoridades.

¿Qué pasa si el ICE llega a su casa?

De acuerdo con los detalles de la Oficina de Inmigración, Migrantes y Derechos de Refugiados, los agentes migratorios no tienen derecho a ingresar a las viviendas de las personas, a menos de que cuenten con una orden firmada por un juez.

La agencia de derechos amplía que, en algunos casos, los oficiales presentan órdenes firmadas por otros miembros del ICE, pero que esos documentos no otorgan la misma autoridad legal que un juez, por lo que no son válidos para allanar una residencia.

Los agentes no tienen derecho a allanar casas sin una orden de un juez. | Foto: Getty Images

En el caso de que las autoridades estén filmando las operaciones, y sus interacciones con los inmigrantes detenidos, la oficina de derechos indica que los agentes sí tienen la potestad de hacerlo.