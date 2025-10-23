Suscribirse

Nueva York estalla contra gobierno de Trump: así fueron las protestas por redadas migratorias del ICE

Cientos de personas se tomaron las calles de la Gran Manzana para demostrar su inconformidad con las operaciones contra migrantes en el país.

Redacción Mundo
24 de octubre de 2025, 3:21 a. m.
Agentes federales realizan una redada migratoria en Canal Street, Manhattan, mientras varios manifestantes se reúnen. | Foto: AP

Cientos de neoyorquinos marcharon furiosos rechazando las redadas contra vendedores ambulantes por parte de agentes federales como parte de la campaña cada vez más agresiva del presidente Donald Trump contra inmigrantes indocumentados.

Agentes enmascarados suelen encontrarse en los pasillos del edificio 26 Federal Plaza en Manhattan, donde los inmigrantes que intentan permanecer en Estados Unidos asisten a audiencias judiciales. Pero el martes, agentes llegaron a Chinatown, en el centro de la ciudad, y arrestaron a nueve hombres africanos sospechosos de estar en el país ilegalmente. Ocurrió durante una operación que el Departamento de Seguridad Nacional dijo que se centraba en productos falsificados.

Los agentes federales tienen la orden de apoyar las operaciones policiales en las grandes ciudades. | Foto: AP

Cuatro personas que intentaron detener los arrestos también fueron detenidos, pero más adelante fueron liberados sin cargos.

El director de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Todd Lyons dijo que los arrestos en Nueva York incrementarían, ya que es una ciudad santuario, lo que significa que la policía local no coopera con las autoridades federales.

Contexto: “Estamos devolviendo la ley y el orden”: Trump presume cifras récord del FBI en su gobierno

Lorelei Crean, de 18 años, una de las manifestantes, advirtió que agentes de ICE “han tomando el control en todo el país”.

“Ahora llegaron a Nueva York y aquí está Nueva York diciéndoles que ICE tiene que irse de Nueva York”, dijo Crean.

Se han llevado a cabo varias protestas en Nueva York en contra del ICE. | Foto: AP

Líderes políticos y religiosos hablaron durante una reunión informativa el jueves, junto a la presidenta del consejo municipal, Adrienne Adams. “Nos hemos reunido en unidad para enviar un mensaje claro a la administración de Trump: Saquen sus manos de la ciudad de Nueva York. Dejen de amenazar nuestra seguridad pública y nuestra economía”, dijo Adams.

Contexto: Alcalde de Chicago llama a la “huelga general más grande la historia de EE. UU.” en contra de Donald Trump. ¿Es posible que se lleve a cabo?

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, agentes de la guardia nacional han sido desplegados en varias ciudades lideradas por demócratas como Los Ángeles, Washington y Memphis.

“Nueva York no quiere ni necesita ocupación militar o federal”, agregó Adams.

Las redadas contra inmigrantes ocuparon la agenda en el debate de candidatos a la Alcaldía de Nueva York este miércoles.

Las manifestaciones se registraron el martes 21 de octubre. | Foto: AP

Los tres candidatos —el demócrata Zohran Mamdani, el exgobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, y la republicana Curtis Sliw— se oponen a las redadas contra inmigrantes en la ciudad.

Contexto: Tensión en EE. UU.: Trump desafía a los jueces por el envío de la Guardia Nacional

Las elecciones son el 4 de noviembre.

Situaciones similares se han presentado en ciudades como Los Ángeles y Chicago, donde los ciudadanos también han salido a protestar para que los agentes de inmigración reduzcan su presencia, en regiones gobernadas por administraciones demócratas. Sin embargo, desde la Casa Blanca se ha intensificado la persecución, incluso con el despliegue de la Guardia Nacional para ejercer más control.

Con información de AFP.

