Estos son los barrios de Chicago donde hay más riesgo de redadas de inmigración: esto tiene que saber de las operaciones del ICE

A pesar de que los ciudadanos se han tomado las calles para protestar en contra de las redadas masivas de inmigración en Chicago, en Illinois, Estados Unidos, estas siguen ocurriendo a diario, incluso apoyadas por los agentes de la Guardia Nacional, que fueron desplegados bajo una orden del presidente Donald Trump semanas atrás.

El pasado miércoles, 22 de octubre, decenas de agentes de inmigración llegaron al barrio La Villita, habitado en su mayoría por la comunidad mexicana de la ciudad. Allí, al menos ocho personas fueron arrestadas por las autoridades.

De acuerdo con las declaraciones del concejal Mike Rodríguez, al medio nacional USA Today, cuatro de esos detenidos son estadounidenses.

Los agentes del orden han usado medidas represivas para contrarrestar las manifestaciones que se han tomado Chicago en las últimas semanas. | Foto: Getty Images

Desde el pasado 8 de septiembre, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), junto con los efectivos militares de la Guardia Nacional, están llevando a cabo la operación “Midway Blitz” que ordenó el presidente Trump.

En esta, el objetivo es atrapar “los peores de los peores” inmigrantes criminales de la ciudad de Chicago que, según el mandatario, ha evidenciado un incremento en las tasas de criminalidad.

Desde entonces, las redadas se han enfocado en zonas de la ciudad donde hay alta presencia de extranjeros, especialmente de origen latinoamericano.

Cientos de militares de la Guardia Nacional fueron desplegados por Trump en Chicago. | Foto: Associated Press

Las autoridades han llegado a barrios como South Shore, donde se allanaron decenas de apartamentos; cerca de la frontera con el estado de Indiana; en Downtown Chicago; Broadview; en la zona norte de la ciudad; y otros suburbios como Mount Prospect.

En estas redadas masivas, los agentes suelen abordar a las personas con máscaras para cubrir sus rostros, se han lanzado por rápel desde un helicóptero y se han escondido en camiones de mudanza. En las operaciones se ha hecho constante que incluso arrestas ciudadanos estadounidenses.

Por lo anterior, se ha desatado controversia entre la comunidad de Chicago.

“Se desató un régimen de terror en nuestro vecindario”, dijo el concejal Rodríguez al medio mencionado.

Agentes enmascarados de la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. se encuentran detrás de una línea policial mientras residentes del barrio de Brighton Park de Chicago. | Foto: AFP

“Se llevaron al menos a ocho personas; de ellas, cuatro eran ciudadanos estadounidenses y dos eran miembros de mi personal”, agregó.

Las imágenes de estos operativos han rondado por las redes sociales. Se evidencia a los agentes enmascarados correr detrás de personas, mientras que algunos dueños de establecimientos comerciales se apresuran a cerrar sus puertas para huir de los agentes.