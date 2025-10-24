Suscribirse

Estados Unidos

Estos son los barrios de Chicago donde hay más riesgo de redadas de inmigración: esto tiene que saber de las operaciones del ICE

En Chicago se han desatado las redadas más agresivas contra extranjeros en todo el país.

Redacción Mundo
25 de octubre de 2025, 2:55 a. m.
Fotos de la semana 17 octubre
Agentes de ICE detienen a un manifestante mientras otros manifestantes intentan detenerlos en East Side, Chicago, el 14 de octubre de 2025. | Foto: AP

A pesar de que los ciudadanos se han tomado las calles para protestar en contra de las redadas masivas de inmigración en Chicago, en Illinois, Estados Unidos, estas siguen ocurriendo a diario, incluso apoyadas por los agentes de la Guardia Nacional, que fueron desplegados bajo una orden del presidente Donald Trump semanas atrás.

El pasado miércoles, 22 de octubre, decenas de agentes de inmigración llegaron al barrio La Villita, habitado en su mayoría por la comunidad mexicana de la ciudad. Allí, al menos ocho personas fueron arrestadas por las autoridades.

De acuerdo con las declaraciones del concejal Mike Rodríguez, al medio nacional USA Today, cuatro de esos detenidos son estadounidenses.

x
Los agentes del orden han usado medidas represivas para contrarrestar las manifestaciones que se han tomado Chicago en las últimas semanas. | Foto: Getty Images

Desde el pasado 8 de septiembre, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), junto con los efectivos militares de la Guardia Nacional, están llevando a cabo la operación “Midway Blitz” que ordenó el presidente Trump.

En esta, el objetivo es atrapar “los peores de los peores” inmigrantes criminales de la ciudad de Chicago que, según el mandatario, ha evidenciado un incremento en las tasas de criminalidad.

Desde entonces, las redadas se han enfocado en zonas de la ciudad donde hay alta presencia de extranjeros, especialmente de origen latinoamericano.

x
Cientos de militares de la Guardia Nacional fueron desplegados por Trump en Chicago. | Foto: Associated Press

Las autoridades han llegado a barrios como South Shore, donde se allanaron decenas de apartamentos; cerca de la frontera con el estado de Indiana; en Downtown Chicago; Broadview; en la zona norte de la ciudad; y otros suburbios como Mount Prospect.

En estas redadas masivas, los agentes suelen abordar a las personas con máscaras para cubrir sus rostros, se han lanzado por rápel desde un helicóptero y se han escondido en camiones de mudanza. En las operaciones se ha hecho constante que incluso arrestas ciudadanos estadounidenses.

Por lo anterior, se ha desatado controversia entre la comunidad de Chicago.

“Se desató un régimen de terror en nuestro vecindario”, dijo el concejal Rodríguez al medio mencionado.

Masked US Customs and Border Protection (CBP) Border Patrol agents stand behind a police line as residents of Chicago's Brighton Park neighborhood confront law enforcement at a gas station after Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents allegedly detained an unidentified man riding in his car, in Chicago, Illinois, on October 4, 2025. US President Donald Trump, who campaigned on a pledge to deport large numbers of migrants, has encouraged authorities to be more aggressive as he seeks to hit his widely reported target of one million deportations annually. (Photo by OCTAVIO JONES / AFP)
Agentes enmascarados de la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. se encuentran detrás de una línea policial mientras residentes del barrio de Brighton Park de Chicago. | Foto: AFP

“Se llevaron al menos a ocho personas; de ellas, cuatro eran ciudadanos estadounidenses y dos eran miembros de mi personal”, agregó.

Las imágenes de estos operativos han rondado por las redes sociales. Se evidencia a los agentes enmascarados correr detrás de personas, mientras que algunos dueños de establecimientos comerciales se apresuran a cerrar sus puertas para huir de los agentes.

En South Side, al menos 300 miembros del ICE bajaron por cuerdas desde un helicóptero y ocultos en camiones de mudanza para ingresar a varios apartamentos y detener a todos los inmigrantes a su paso. Allí se arrestaron menores de edad, estadounidenses y personas inocentes.

