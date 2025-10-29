Suscribirse

Estados Unidos

Así operan las redadas del ICE y la CBP en EE. UU.: cómo reconocer a los agentes en las calles

Las autoridades migratorias tienen diferentes uniformes y maneras de llevar a cabo las redadas masivas.

Redacción Mundo
30 de octubre de 2025, 2:02 a. m.
Estos son los uniformes de los agentes de inmigración de EE. UU. | Foto: AP/Chicago Sun-Times/Ashlee Rezin

Las agencias de inmigración de Estados Unidos han intensificado sus operaciones en las principales ciudades del país durante las últimas semanas. Agentes del Servicio de Ciudadanía y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) azotan las calles para detener miles de extranjeros al día.

Las autoridades, que además ahora cuentan con el apoyo de la Guardia Nacional, tienen la orden de arrestar a al menos 3.000 inmigrantes indocumentados al día en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Washington D. C., y Nueva York.

Las redadas migratorias han desatado controversia en la comunidad, porque se detienen menores y ciudadanos estadounidenses. Se suma que en cada operativo, los agentes se presentan con diferentes trajes y uniformes, incluso con máscaras para cubrir sus rostros.

Los agentes usan chalecos para identificar que son oficiales de inmigración. | Foto: Anadolu via Getty Images

Por lo tanto, estos son algunos de los implementos que usan los oficiales en las redadas, con el fin de que las personas los identifiquen con facilidad:

  • Chalecos: Estos suelen tener las iniciales de las entidades de las que son miembros, es decir, si son del ICE o del CBP, o de la Oficina de Detención y Deportación (ERO).
Los agentes de la CBP, que tienen la misión de “proteger al pueblo estadounidense, salvaguardar las fronteras y mejorar la prosperidad económica de la nación”, de acuerdo con los detalles de la agencia, usan chalecos negros que indican las mencionadas iniciales en color amarillo.

Agente de la Oficina de Detención y Deportación (ERO). | Foto: Getty Images
  • Uniforme militar: La Guardia Nacional, que normalmente atiende emergencias por desmanes civiles o desastres naturales, son los que suelen usar estos trajes militares.
Miembros de la Guardia Nacional. | Foto: Associated Press
  • Ropa de civil: Se han presentado casos en que agentes del ICE se camuflan entre las personas, sin embargo, están en la obligación de identificarse en medio de los arrestos.
Las detenciones, que ocurrieron poco después de las comparecencias en corte, han suscitado críticas de los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes dicen que la aplicación de la ley en el tribunal socava el debido proceso y disuade a los miembros de la comunidad de buscar protección legal.
Los agentes del ICE suelen operar en ropa de civil. | Foto: Anadolu via Getty Images

El último punto causa polémica entre los ciudadanos, que han denunciado que las autoridades deberían identificarse de manera clara en los operativos migratorios.

“Es un procedimiento estándar para los oficiales y otros agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) usar ropa de civil durante las operaciones de campo si se identifican apropiadamente como oficiales de la ley”, aseguró el analista de inteligencia, John Miller, en entrevista con CNN.

Usualmente, son las autoridades del ICE los que se presentan a las redadas con ropa de civil y enmascarados, lo que ha abierto un debate en Estados Unidos, pues no existe una normativa que obligue a los agentes a usar sus uniformes en las operaciones, pero sí están obligados a identificarse como agentes en caso de que arresten a una persona.

