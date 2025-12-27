Vehículos

¿Qué hacer si se queda sin combustible en carretera? Mantener la calma, clave para disminuir el riesgo de accidente

Esto puede ser una situación previsible; sin embargo, en ocasiones una fuga espontánea o un daño pueden afectar el desarrollo del viaje.

Redacción Semana
27 de diciembre de 2025, 12:33 p. m.
Mantener el nivel de gasolina debe ser una de las prioridades del conductor.
Mantener el nivel de gasolina debe ser una de las prioridades del conductor.

Si bien, los conductores de cualquier vehículo tienen la obligación de verificar el estado de sus autos, es posible que se pueda presentar alguna emergencia o situación que requiera una acción inmediata por parte del piloto.

Comenzó a rodar el Metro de Bogotá: así fue el primer viaje de prueba del nuevo sistema de transporte que tendrá la capital
Tablero de un carro / Testigo de la gasolina
El testigo, en ocasiones, puede fallar y no ser tan exacto como debería.

Quedarse sin gasolina puede ser una de esas calamidades y representa un peligro inminente para el conductor y los acompañantes, pues aunque podría parecer un descuido menor, la falta de combustible también puede repercutir en sanciones y daños mecánicos si no se actúa correctamente.

Atender la seguridad sin perder la calma

A la hora de quedarse sin combustible, el motor comenzará a dar señales, lo que le permitirá al conductor tener un margen de tiempo para poder actuar de forma correcta.

Esto guiará al piloto a encontrar el lugar indicado para detener la marcha o para dejar que el vehículo se apague; si esto sucede de forma repentina, lo primero que hay que hacer es activar las luces intermitentes para indicar a los demás autos que transitan en la vía que se está detenido y sin opción de moverse.

Si la pericia del conductor lo permite, deberá buscar un espacio seguro, en especial sobre la zona derecha de la vía, en una berma o en un espacio que no interfiera en el flujo vehicular.

Activar señalización de forma correcta

Esta es una de las formas más efectivas de mantenerse a salvo en medio de una situación, pues no solo basta con encender las luces intermitentes para buscar estar seguro cuando el vehículo se detiene en medio de la carretera.

Los lugares donde no se puede adelantar a otro vehículo: más de uno los desconoce y se expone a inmovilización y patios
Portar el kit de carretera es obligatorio según las normas de tránsito en Colombia.
Portar el kit de carretera es obligatorio según las normas de tránsito en Colombia.

Además de esto, para evitar que los vehículos se acerquen de forma peligrosa al auto varado hay que instalar los triángulos reflectivos o conos que son obligatorios en el kit de carretera.

Lo ideal es ubicarlos a una distancia mínima de 50 metros detrás del vehículo en vías urbanas y hasta 100 metros en carreteras rápidas.

Solicitar ayuda especializada

Una vez asegurada la zona, el siguiente paso es solicitar ayuda. Las opciones más comunes son llamar al servicio de asistencia en carretera del seguro del vehículo, contactar a una concesión vial o, en casos extremos, pedir apoyo a la Policía de Carreteras.

Es importante evitar aceptar ayuda de desconocidos sin tomar precauciones, especialmente durante la noche. Organismos como el Automóvil Club de Colombia recomiendan siempre priorizar servicios oficiales para evitar riesgos de seguridad o estafas.

Evitar prácticas que puedan dañar el vehículo

Un error frecuente es intentar arrancar el carro repetidamente cuando ya no queda gasolina. Esta práctica puede dañar la bomba de combustible, especialmente en vehículos modernos donde la gasolina actúa como lubricante del sistema. Según la National Automotive Parts Association, en Estados Unidos, NAPA, forzar el arranque en vacío puede generar reparaciones costosas.

Tampoco se recomienda empujar el vehículo en carreteras de alta velocidad ni caminar largas distancias por la vía para buscar combustible, ya que esto aumenta el riesgo de accidentes graves.

Cómo prevenir quedarse sin gasolina en carretera

Lexus presentó el nuevo RZ 600e, la nueva joya eléctrica deportiva de la marca de lujo de Toyota
Carro varado
Empujar el carro cuando se queda sin gasolina puede resultar en reparaciones más costosas.

La prevención es la mejor herramienta para evitar este problema. Una de las recomendaciones más importantes es no dejar que el nivel de combustible baje de un cuarto de tanque, especialmente antes de realizar viajes largos. Aunque muchos vehículos cuentan con indicadores y alertas de autonomía, estos sistemas no siempre son exactos.

Planificar la ruta con antelación, identificar estaciones de servicio en el trayecto y revisar el consumo estimado del vehículo son prácticas clave. La American Automobile Association (AAA) señala que una gran parte de los casos de vehículos varados por falta de gasolina se debe a una mala planificación del viaje.

