Lexus presentó el nuevo RZ 600e, la nueva joya eléctrica deportiva de la marca de lujo de Toyota

Lexus presentó una edición especial, el RZ 600e “F SPORT Performance”, que se suma a su línea de vehículos eléctricos de batería (VEB), el RZ. El nuevo modelo llegará a las vitrinas en japón a partir de marzo de 2026.

El Lexus RZ 600e es un modelo fiel a la deportividad de la firma. Foto: Toyota

Desarrollado como el primer modelo de Lexus dedicado a los vehículos eléctricos (BEV), el RZ expresa el carácter de conducción característico de Lexus y su diseño cautivador mediante tecnologías de electrificación avanzadas, lo que sirvió como punto de partida para la transformación de la marca en una marca de BEV.

Tras el lanzamiento del RZ 450e con tracción total en marzo de 2023, Lexus presentó el RZ 300e con tracción delantera, que logró una mayor autonomía gracias a la reducción de peso.

En enero de 2024, la gama RZ se amplió con la introducción de la primera variante de alto rendimiento, el RZ 450e “F SPORT Performance”, limitada a 100 unidades, ampliando aún más la gama para satisfacer las diversas necesidades de los seguidores de la marca.

El “F SPORT Performance” se desarrolló en colaboración con el piloto de carreras aéreas Yoshihide Muroya y el piloto de carreras Masahiro Sasaki, llevando la aerodinámica y el rendimiento de conducción al límite.

Basado en el RZ 550e “F SPORT”, que incorpora un sistema eléctrico de batería completamente renovado, la edición especial RZ 600e “F SPORT Performance” eleva aún más las principales ventajas del F SPORT Performance.

Gracias a la potente carga aerodinámica generada por componentes exclusivos y a una mayor potencia del motor, ofrece una estabilidad de manejo excepcional y una experiencia de conducción deportiva y progresiva.

Además, la mayor potencia del motor, combinada con la adopción de frenos más grandes, proporciona un rendimiento de frenado fiable y una capacidad dinámica garantizada.

El modelo profundiza aún más el atractivo de conducción establecido por el RZ 450e "F SPORT Performance". Foto: Toyota

En concreto, al reducir la altura total del vehículo en 20 mm en comparación con el RZ 550e “F SPORT” base, se reduce la resistencia aerodinámica, ofreciendo un rendimiento estable y que entrega confianza en una amplia gama de situaciones de conducción.

Al reevaluar los límites de potencia de la batería y alcanzar una potencia máxima de 313 kW del sistema en su conjunto, el vehículo logra una aceleración suave y emocionante. Además, se han adoptado discos de freno de 20 pulgadas de gran diámetro para aprovechar al máximo el rendimiento del vehículo y mejorar la potencia de frenado.

Optimizada para la conducción deportiva, la sensación de frenado ofrece un control preciso y una mayor sensación de conexión, permitiendo que el vehículo se conduzca exactamente como está previsto.

Un volante exclusivo, diseñado para la dirección electrónica, proporciona una sensación de dirección de última generación y se combina con la conducción manual interactiva, que intensifica el placer de conducir.

El exterior se ofrece en dos combinaciones de colores: Negro y HAKUGIN II con acabado mate transparente, y Negro y Gris Neutrino, como se presenta en el RZ 550e “F SPORT”.

El timón del vehículo es uno de sus mayores atractivos. Foto: Toyota

Estos acabados acentúan la forma de la carrocería, diseñada para una alta estabilidad de manejo y rendimiento aerodinámico, transmitiendo el carácter deportivo del vehículo. Además, los detalles en azul que contrastan con la carrocería negra expresan una experiencia de conducción fresca y estimulante.

En el interior, el RZ 600e “F SPORT Performance” cuenta con asientos delanteros fabricados con un proceso de moldeado de espuma integrado. Proporcionan un soporte seguro para la carrocería durante la conducción deportiva, a la vez que ofrecen comodidad en el día a día, creando un ambiente interior único donde coexisten deportividad y refinamiento.