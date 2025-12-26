Vehículos

¿Qué debe hacer si le ponen un comparendo en una ciudad diferente a la que vive?

Durante la época de vacaciones es común que muchos viajeros sean sorprendidos con comparendos o multas en las zonas que visitan.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

26 de diciembre de 2025, 2:30 p. m.
A través del Simit los ciudadanos pueden ponerse al día pro comparendos impuestos en otras ciudades.
A través del Simit los ciudadanos pueden ponerse al día pro comparendos impuestos en otras ciudades. Foto: Colprensa / Getty / Montaje Semana

Durante las vacaciones de final de año, hay conductores que son sorprendidos por las autoridades de tránsito cometiendo alguna infracción en las diferentes ciudades o municipios que visitan en esta temporada.

Los lugares donde no se puede adelantar a otro vehículo: más de uno los desconoce y se expone a inmovilización y patios
Durante el despliegue operativo de control, tras el inicio de la temporada decembrina, las autoridades impusieron alrededor de cien comparendos y ordenaron la inmovilización de 65 automotores.
Si visita ciudades o municipios, tenga en cuenta las normas de tránsito para no llevarse sorpresas. Foto: Alcaldía de Popayán

Ya sea por no respetar las normas de tránsito en carretera o por estacionarse en un lugar prohibido en un pueblo, estas infracciones deben ser atendidas con la misma importancia que se la da a una cometida en la ciudad de residencia, pues dejarlas pasar puede significar dolores de cabeza por cobros elevados, intereses causados y posibles medidas que afecten el patrimonio del involucrado.

Ante este panorama, los conductores muchas veces no saben cómo actuar ni el procedimiento que deben seguir si son multados en zonas del país diferentes a donde tienen establecida su residencia.

¿Qué hacer si le ponen un comparendo en una ciudad diferente a la que vive?

Al respecto, la Federación Colombiana de Municipios a través de la Dirección Nacional Simit, permiten al infractor realizar el pago y la diligencia sin importar su lugar de residencia.

El Simit es el único sistema en el país que permite a los ciudadanos realizar el pago de sus multas en cualquier lugar del país, además integra el registro de infractores a nivel nacional, de esta manera quienes no se encuentren a paz y salvo, no pueden realizar trámites en los organismos de tránsito.

Potente movida en el sector automotriz: gigante tecnológico entró con todo en el negocio de las asistencias a la conducción
comparendos
Las autoridades de tránsito incrementan los operativos de control durante la época de fin de año. Foto: Secretaría de Movilidad

Según su página web, esta plataforma funciona en toda Colombia y su operación se mantiene activa durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

De igual forma, el Simit permite pagar una multa de tránsito en cualquier parte del país sin importar dónde fue impuesta y estar a paz y salvo en línea.

¿Se pueden acceder a descuentos a través del Simit?

Para hacer uso de los descuentos que la ley otorga, debe tener en cuenta los siguientes días hábiles posteriores a la imposición del comparendo, así:

Comparendos físicos

  • Cinco días hábiles a partir de la fecha de imposición del comparendo, para obtener el 50% de descuento previa realización del curso pedagógico.
  • Para el 25% de descuento tienes hasta 20 días hábiles a partir de la fecha de imposición del comparendo previa realización del curso pedagógico.
Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?
Para el Valle del Cauca, las autoridades anunciaron que los operativos se concentrarán en zonas de alta siniestralidad, especialmente en carreteras nacionales, vías terciarias y salidas de grandes ciudades.
Tenga en cuenta que en varias ciudades y municipios hay sistemas de fotodetección. Foto: Policía Nacional

Comparendos impuestos a través de los medios técnicos o tecnológicos (fotodetección):

  • Once días hábiles a partir de la fecha de notificación del comparendo, para obtener el 50% de descuento previa realización del curso pedagógico.
  • Para el 25% de descuento tiene hasta 27 días hábiles a partir de la fecha de notificación del comparendo previa realización del curso pedagógico.

Noticias Destacadas