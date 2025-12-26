¿Qué debe hacer si le ponen un comparendo en una ciudad diferente a la que vive?

Durante las vacaciones de final de año, hay conductores que son sorprendidos por las autoridades de tránsito cometiendo alguna infracción en las diferentes ciudades o municipios que visitan en esta temporada.

Si visita ciudades o municipios, tenga en cuenta las normas de tránsito para no llevarse sorpresas. Foto: Alcaldía de Popayán

Ya sea por no respetar las normas de tránsito en carretera o por estacionarse en un lugar prohibido en un pueblo, estas infracciones deben ser atendidas con la misma importancia que se la da a una cometida en la ciudad de residencia, pues dejarlas pasar puede significar dolores de cabeza por cobros elevados, intereses causados y posibles medidas que afecten el patrimonio del involucrado.

Ante este panorama, los conductores muchas veces no saben cómo actuar ni el procedimiento que deben seguir si son multados en zonas del país diferentes a donde tienen establecida su residencia.

¿Qué hacer si le ponen un comparendo en una ciudad diferente a la que vive?

Al respecto, la Federación Colombiana de Municipios a través de la Dirección Nacional Simit, permiten al infractor realizar el pago y la diligencia sin importar su lugar de residencia.

El Simit es el único sistema en el país que permite a los ciudadanos realizar el pago de sus multas en cualquier lugar del país, además integra el registro de infractores a nivel nacional, de esta manera quienes no se encuentren a paz y salvo, no pueden realizar trámites en los organismos de tránsito.

Las autoridades de tránsito incrementan los operativos de control durante la época de fin de año. Foto: Secretaría de Movilidad

Según su página web, esta plataforma funciona en toda Colombia y su operación se mantiene activa durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

De igual forma, el Simit permite pagar una multa de tránsito en cualquier parte del país sin importar dónde fue impuesta y estar a paz y salvo en línea.

¿Se pueden acceder a descuentos a través del Simit?

Para hacer uso de los descuentos que la ley otorga, debe tener en cuenta los siguientes días hábiles posteriores a la imposición del comparendo, así:

Comparendos físicos

Cinco días hábiles a partir de la fecha de imposición del comparendo, para obtener el 50% de descuento previa realización del curso pedagógico.

Para el 25% de descuento tienes hasta 20 días hábiles a partir de la fecha de imposición del comparendo previa realización del curso pedagógico.

Tenga en cuenta que en varias ciudades y municipios hay sistemas de fotodetección. Foto: Policía Nacional

Comparendos impuestos a través de los medios técnicos o tecnológicos (fotodetección):