Potente movida en el sector automotriz: gigante tecnológico entró con todo en el negocio de las asistencias a la conducción

A medida que avanza la industria automotriz, las famosas asistencias a la conducción, ADAS, cobran una mayor relevancia dentro del mercado, pues su instalación en los diferentes vehículos significa una mayor seguridad y autonomía.

Las asistencias a la conducción son cada vez más relevantes en la industria automotriz. Foto: AP

Teniendo en cuenta esto, las compañías tecnológicas detrás de estas asistencias son partícipes de un multimillonario negocio que acaba de tener una movida poderosa en la que está involucrada la compañía Harman International, filial de propiedad de Samsung Electronics.

Según se informó, esta empresa cerró un negocio de más de 1.700 millones de dólares con ZF Group, para quedarse con su unidad de negocio de sistemas avanzados de asistencias al conductor.

Dicha transacción le permitirá adquirir la producción de soluciones informáticas dirigida a mejorar la seguridad vial a través de cámaras inteligentes, radares y funciones de software.

La estrategia “Experiencias del consumidor. Calidad automotriz”, de Harman, se centra en llevar a los vehículos la velocidad, la inteligencia y las experiencias intuitivas que los consumidores esperan de las marcas tecnológicas líderes, al tiempo que cumple con los más altos estándares de seguridad, confiabilidad y soporte de plataforma a largo plazo para el sector automotriz.

A medida que los fabricantes de automóviles avanzan hacia el modelo de vehículos definidos por software (software-defined vehicles, SDV), este enfoque permite experiencias que conectan a la perfección las funciones de seguridad y conducción asistida con la comodidad, la conectividad y la inteligencia a bordo del vehículo.

En algunos casos, estas ayudas toman el control del vehículo para evitar accidentes por cuenta de un descuido del conductor. Foto: Getty Images

Con esta adquisición, Harman se asegura una incursión estratégica en los mercados de ADAS y plataformas informáticas centrales, reforzando una base que afianza y promueve su papel en el mercado de SDV, en rápido crecimiento.

Al integrar las capacidades ADAS de ZF con las ofertas insignia de cabina digital, “Digital Cockpit”, de Harman dentro de un diseño informático centralizado, la adquisición refuerza la hoja de ruta de esta compañía para las arquitecturas de vehículos de próxima generación.

La combinación sienta las bases para futuras soluciones informáticas centrales que aportan soluciones de conducción asistida y automatizada, seguridad y experiencias de usuario en una plataforma compartida. Este enfoque agiliza el diseño del sistema, reduce la complejidad de la integración y favorece ciclos de innovación más eficientes, lo que permite a la compañía ofrecer a los fabricantes de equipos originales experiencias de vehículo diferenciadas y adaptadas al contexto.

“La industria se encuentra en un punto de inflexión en el que la seguridad, la inteligencia y la experiencia en el interior del vehículo deben converger a través de una arquitectura informática unificada”, señaló Christian Sobottka, director ejecutivo y presidente de la división Automotriz de Harman.

“Con este acuerdo, damos un paso estratégico para ampliar nuestra cartera con capacidades ADAS complementarias que abren una nueva clase de experiencias entre dominios, que van desde señales de audio basadas en la percepción hasta una conducción más personalizada y consciente de la situación. En combinación con la dilatada experiencia de Harman en el sector automotriz y con el respaldo del liderazgo tecnológico de Samsung, esto nos coloca en la posición ideal para ayudar a los fabricantes de equipos originales a diseñar la próxima generación de vehículos inteligentes, empáticos y conectados”, agregó.

Los ADAS incluyen radares que detectan la presencia de vehículos en los diferentes ángulos del vehículo. Foto: Getty Images

Como parte del acuerdo, se espera que aproximadamente 3750 empleados de ZF en Europa, América y Asia se incorporen a Harman una vez concretada la transacción, cuyo cierre está previsto para la segunda mitad de 2026, siempre que se obtengan las autorizaciones reglamentarias necesarias.

Tras el cierre, la firma integrará las capacidades ADAS de ZF en su hoja de ruta centralizada de computación y cabina digital, lo que permitirá a los fabricantes de equipos originales implementar arquitecturas de vehículos más escalables e integradas en materia de seguridad. Las empresas mantendrán un fuerte apoyo a los programas existentes, al tiempo que alinearán los equipos de ingeniería, ADAS y computación para acelerar la innovación en las plataformas de próxima generación.