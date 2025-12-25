Vehículos

Mazda llama a revisión 5.937 carros en México: estos son los modelos y la falla que presentaron

La compañía aseguró que la reparación del daño no tendrá ningún costo para los propietarios de los vehículos.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

25 de diciembre de 2025, 11:40 p. m.
Mazda señaló que por esta falla no se han registrado accidentes ni lesionados.
Mazda señaló que por esta falla no se han registrado accidentes ni lesionados. Foto: Kyodo News via Getty Images

Este jueves se conoció una advertencia elevada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en México, sobre un importante número de vehículos que tuvieron que ser llamados a revisión.

Por qué se recalienta un carro y qué se debe hacer si comienza a salir humo por el capó
Consumo de gasolina / Testigo de la gasolina
Según la firma, el problema identificado muestra más cantidad de gasolina que con la que realmente cuenta el vehículo. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

En total, son 5.937 autos que Mazda Motor en México llamó a revisar por una posible falla en el software del módulo de control de la carrocería, el cual se conoce como BCM.

Los expertos indican que este sistema es el que le permite al vehículo mostrar en el tablero de instrumentos algunas funciones como el nivel en el consumo de combustible.

Lo que hasta el momento se sabe es que el indicador de gasolina muestra una mayor cantidad de combustible que con la que realmente cuenta el vehículo, lo que significa un riesgo para los conductores y sus acompañantes, pues en cualquier momento pueden quedar varados en carretera.

Debido a las dudas y quejas recibidas por Mazda Motor de México, la compañía decidió elevar el llamado de revisión como medida correctiva para poder inspeccionar los modelos que podrían presentar esta falla; así mismo, señaló que en caso de ser necesario, se actualizará sin ningún problema el software del BCM.

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia
Llevar el carro al mecánico.
Las inspección y revisión no tendrá costo alguno. Foto: Getty Images

¿Qué carros fueron llamados a revisión?

Según la firma fabricante, los modelos en los que se presentan estas fallas son el CX70, fabricados en el año 2025, y la CX90 de los años 2024 y 2025.

La compañía señaló que el procedimiento en el distribuidor autorizado será gratis y que el fabricante notificará a los propietarios para indicarle el momento en el que se vaya a realizar la reprogramación.

De igual forma, Mazda Motor de México confirmó que esta actualización no tendrá fecha de caducidad; hasta octubre, según trascendió, no se tenía registro de accidentes o lesiones provocados por esta falla, algo que da tranquilidad a los propietarios de estos modelos.

Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor explicó que seguirá de cerca el avance de este proceso de revisión y le pidió a la ciudadanía comunicar cualquier novedad, queja o solicitud respecto a este tema.

Viajeros, alisten bolsillo: a partir de esta fecha los peajes serán más caros en Colombia, ¿de cuánto sería el aumento?
Testigo de la gasolina.
La compañía reportó que se le informará a los propietarios a dónde se deben acercar para la actualización. Foto: Getty Images

Cabe señalar que los llamados a revisión son medidas adoptadas por los fabricantes para corregir algunas fallas identificadas y que no significa que todos los vehículos de esos modelos analizados presenten el defecto.

De igual forma, tras la corrección de este fallo los vehículos podrían operar sin ninguna inconsistencia dando un parte de tranquilidad a los propietarios, quienes luego de visitar al taller podrán comprobar que la falla fue solucionada y que la información sobre las reservas de combustible corresponde a la realidad y no representa ningún riesgo.

