California, Alabama y Georgia enfrentaron fenómenos inusuales en sus territorios y se emitieron alertas por parte de las autoridades

Estados Unidos enfrenta una temporada de climas bajos; sin embargo, California, Alabama y Georgia se enfrentaron a un fenómeno invernal particular, pero sin denominación específica, que entra en la clasificación de tormenta invernal con nieve acumulada.

Nevadas extremas provocaron altos centímetros de nieve y cubrieron carreteras en California, Alabama y Georgia, siendo los estados más afectados de Estados Unidos con las condiciones climáticas extremas de este fin de semana.

Se encienden las alarmas en Estados Unidos por tormenta invernal: la acumulación de nieve podría afectar a varios estados

Georgia tuvo nieve rara en la región

El suelo de Georgia, Columbus y Macon fue cubierto por nieve. Funcionarios de los estados advirtieron que no era seguro viajar por tierra en estos lugares.

En este territorio normalmente tienen inviernos moderados con lluvias, pero este fin de semana se enfrentaron a nieve acumulada, destacando un aire ártico muy frío y una humedad considerable que, según el WTA, convertía la lluvia en nieve.

Internautas destacaron imágenes sorprendentes, que muestran lo extremas que fueron las condiciones climáticas de Georgia.

Florida, el Estado del Sol, enfrenta su segundo año consecutivo de nevadas

Florida es conocida como el Estado del Sol, ya que su clima es normalmente tropical. En temporadas de invierno están por encima del punto de congelación.

Es por esto que fueron realmente llamativas las nevadas en esta zona de Estados Unidos. Las tormentas invernales generaron nieve en Florida por segundo año consecutivo; en enero de 2025 se enfrentaron a condiciones similares.

Las condiciones de este fin de semana llegaron hasta -7 grados centígrados y generaron que las autoridades emitieran advertencias de congelación.

Césped y tejados del oeste de Florida fueron cubiertos por nieve, cuando los habitantes se enfrentaban a un frente muy frío.

Nevados en Florida Foto: AP

En Alabama también se calificaron como nevadas raras

En Alabama los nevados son más usuales que en Georgia y California; sin embargo, también fueron calificadas como raras por la masa de aire ártico que descendió mucho más al sur de lo habitual.

Se evidenció el chorro polar, que es una corriente de aire muy fuerte que circula en la atmósfera a al menos 9 km de altura; este fenómeno genera un aire más frío de lo normal.

Este evento fue excepcional por la intensidad del frío y la humedad que se presentaron al mismo tiempo. Se produjeron copos de nieve visibles y no aislados en el territorio.

Las autoridades del estado alertaron oficialmente ante una posible tormenta invernal, que la hace muy peligrosa para el territorio.