Estados Unidos

Estados Unidos bloquea nombres con ‘ñ’ y tildes, ¿una amenaza a la identidad cultural?

Varios estados prohíben registrar nombres y apellidos con caracteres no estándar en inglés, generando polémica entre familias inmigrantes.

Margarita Briceño Delgado

16 de enero de 2026, 7:12 p. m.
Familias hispanohablantes enfrentan restricciones al registrar nombres con tildes o “ñ” en EE.UU.
Familias hispanohablantes enfrentan restricciones al registrar nombres con tildes o “ñ” en EE.UU. Foto: getty images

En un choque entre burocracia y diversidad cultural, autoridades de estados como Alabama y Nueva Jersey han comenzado a rechazar nombres de recién nacidos que incluyen tildes, la letra “ñ” o símbolos especiales, alegando problemas de legibilidad y compatibilidad administrativa.

La medida ha generado críticas por limitar la expresión de la identidad familiar y cultural en Estados Unidos

La reciente atención mediática sobre las prácticas de registro de nombres en Estados Unidos revela un choque entre burocracia administrativa y diversidad cultural.

En varios estados, incluidos Nueva Jersey y Alabama, las autoridades han comenzado a vetar automáticamente algunos nombres y apellidos al momento de registrar a recién nacidos si no cumplen con criterios técnicos establecidos en la normativa estatal.

Estas reglas rechazan grafías que incluyan caracteres ajenos al alfabeto inglés estándar, como tildes, eñes, símbolos o números, bajo el argumento de evitar errores, legibilidad inadecuada u “obscenidades” en documentos oficiales.

La aplicación de estos criterios puede parecer técnica, pero tiene implicaciones reales para miles de familias, especialmente en un país con fuerte presencia de inmigrantes.

El acto de nombrar a un hijo, que muchos consideran un derecho íntimo y cultural, ahora puede verse limitado por estándares administrativos que privilegian la uniformidad sobre las formas lingüísticas diversas, como se registra en un artículo del Diario AS.

Amy Khvitia y Ano Sartania fueron separadas al nacer por una red que robaba menores de edad en el país de Georgia.
Bebés hispanos no pueden registrar nombres con “ñ” o tildes en varios estados de EE.UU. Foto: Getty Images/iStockphoto

El argumento de la “legibilidad” administrativa

Las regulaciones en estados como Alabama y Nueva Jersey no surgieron de la nada: están inscritas en códigos administrativos que buscan garantizar que los registros civiles sean claros y compatibles con sistemas informáticos y procesos legales.

Por ejemplo, Alabama explícitamente prohíbe apellidos con caracteres inexistentes en el inglés, y funcionarios pueden rechazar solicitudes que incluyan símbolos, números u otros elementos considerados no alfabéticos o ilegibles.

Las autoridades argumentan que estas normas ayudan a mantener uniformidad en sistemas que comunican identidades legales en múltiples plataformas oficiales, desde certificados de nacimiento hasta números de la Seguridad Social, y que evitarían errores costosos o confusos en la gestión de datos públicos.

Sin embargo, este enfoque técnico deja poco espacio para reconocer que muchos idiomas utilizan signos ortográficos como la tilde o la “ñ” para construir nombres propios con significado cultural profundo.

Críticos de la restricción señalan que, aun cuando el objetivo de mantener registros administrativos claros tenga sentido funcional, la aplicación estricta de estas reglas puede resultar discriminatoria en la práctica.

Familias de comunidades migrantes o de raíces hispanohablantes, africanas, asiáticas u otras pueden sentirse obligadas a modificar la escritura de nombres con significado histórico o familiar para cumplir con los requisitos, perdiendo así parte de su identidad cultural al pasar por un trámite legal.

Este debate no es completamente nuevo, ya que en ámbitos legales y administrativos estadounidenses ha habido discusiones sobre la inclusión de marcas diacríticas en documentos oficiales, y algunos estados han comenzado a reconsiderar políticas antiguas para permitir acentos y caracteres culturales en certificados de nacimiento y otros registros.

Por ejemplo, California aprobó una ley que permite el uso de marcas diacríticas en actas de nacimiento y otros documentos, reconociendo que los nombres reflejan identidad personal y cultural.

La tensión entre normas administrativas y expresión cultural plantea preguntas difíciles sobre cómo las instituciones manejan la diversidad en una sociedad multicultural.

Noticias Destacadas