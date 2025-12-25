Nueva York vuelve a marcar tendencia. Los nombres de bebés más elegidos en la ciudad han cambiado en el último año.

Esto refleja las transformaciones culturales, la creciente diversidad y la influencia de fenómenos sociales que impactan incluso en las decisiones más personales de las familias.

Nuevas tendencias en los nombres de bebés en Nueva York

Las preferencias de los padres neoyorquinos a la hora de elegir nombres para sus hijos han experimentado un giro notable.

Según el nuevo listado del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, publicado con base en los certificados de nacimiento registrados en los cinco boroughs, Mia y Noah se coronaron como los nombres más populares entre las familias de la ciudad, desplazando a clásicos que dominaron la década pasada.

Con 65.222 bebés nacidos en 2024, el nombre Noah fue inscrito 722 veces, convirtiéndose en el favorito para los niños, mientras que Mia encabezó la lista de niñas con 422 registros.

Estas cifras ubican a ambos nombres por delante de Liam y Emma, que durante años ocuparon las primeras posiciones desde mediados de la década de 2010, de acuerdo a lo que se menciona en el artículo de Gobierno de Nueva York.

Los nombres más elegidos reflejan, asimismo, una mezcla de tradición y tendencias contemporáneas.

En niñas, después de Mia y Emma, se encuentran Sophia, Leah e Isabella, mientras que, entre los niños, tras Noah y Liam, figuran Ethan, David y Lucas.

Además, nombres como Muhammad han logrado consolidarse, al aparecer, entre los diez más populares, lo que subraya la diversidad cultural que caracteriza a la ciudad.

La comisionada de Salud interina, Dra. Michelle Morse, destacó que esta clasificación anual “sirve para recordar quiénes somos como ciudad y quiénes serán la próxima generación de neoyorquinos”,

De igual manera, señaló que los cambios en las preferencias de nombres pueden indicar influencias culturales, migratorias y sociales en la población local.

Tendencias detrás de los nombres

Expertos en demografía urbana señalan que Nueva York, por su gran diversidad étnica y cultural, suele mostrar variaciones más dinámicas en las elecciones de nombres que otras regiones del país.

Según Time Out Woldwide, nombres cortos y con resonancia internacional, como Mia y Noah, encajan con un patrón que privilegia la facilidad de pronunciación y un estilo moderno sin alejarse de tradiciones familiares.

Al mismo tiempo, la presencia estable de nombres clásicos dentro del top de los más populares revela una preferencia sostenida por opciones atemporales que han perdurado durante años, aunque con ligeros desplazamientos en el orden.

Esta mezcla de lo tradicional y lo nuevo es un reflejo de cómo las comunidades neoyorquinas abrazan tanto sus raíces como las influencias globales.

La transición en la preferencia de nombres no solo tiene un valor estadístico, sino que también funciona como una pequeña radiografía social de Nueva York, donde cada elección familiar puede reflejar aspiraciones, herencias culturales y modos de ver el mundo.

En una ciudad marcada por la inmigración y las comunidades interconectadas, incluso los nombres de bebés cuentan historias de identidad y cambio.

Con Mia y Noah a la cabeza, la lista de nombres de 2024 no solo marca una tendencia local, sino que también subraya cómo la metrópolis redefine sus preferencias de generación en generación, manteniendo siempre una mezcla vibrante de tradición y novedad.