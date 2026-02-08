Disney World clausuró Dinosaur y Dinoland U.S.A., iniciando la transformación de la zona prehistórica hacia nuevas atracciones que abrirán en 2027.

Disney World pone fin a un ícono prehistórico para dar paso a una nueva era

En un movimiento que marca el cierre definitivo de una de las zonas más emblemáticas de Walt Disney World en Orlando, Florida, Dinosaur, la atracción de alto perfil inspirada en criaturas del pasado, cerró sus puertas en febrero de 2026.

Así llega a su fin más de 28 años de historia dentro de Animal Kingdom, al igual que Dinoland U.S.A., el área temática que albergó esta atracción desde la apertura del parque en 1998.

Desde su inauguración como Countdown to Extinction y su posterior renombramiento como Dinosaur en el año 2000, esta atracción combinaba elementos de simulación y aventura.

Los visitantes subían a un Time Rover para rescatar un iguanodón antes de que un asteroide impactara la Tierra, atravesando bosques prehistóricos y enfrentándose a dinosaurios animatrónicos realistas.

La experiencia era considerada una de las favoritas tanto por familias como por fans de largo plazo de Disney.

Disney se transforma para dar paso a nuevas a tracciones

El cierre no fue un hecho aislado, sino parte de una transformación integral del parque.

Disney ha decidido reemplazar toda Dinoland U.S.A. con una nueva área denominada Tropical Americas o Pueblo Esperanza, que está programada para abrir en 2027.

Esta expansión incluirá dos atracciones principales: una nueva experiencia temática de Indiana Jones ambientada en un templo maya, reutilizando buena parte de la infraestructura de Dinosaur, y la primera atracción inspirada en la película Encanto, centrada en la magia de la familia Madrigal.

La expansión forma parte de una estrategia más amplia del grupo Disney para renovar y revitalizar sus parques temáticos, adaptándolos a tendencias actuales y a los intereses del público global, después de años con un número variable de visitantes internacionales.

Además de Animal Kingdom, otras áreas del complejo en Florida, como Hollywood Studios, también están experimentando cambios importantes, incluido el desarrollo de nuevas zonas y atracciones.

El cierre de DINOSAUR y la desaparición de Dinoland U.S.A. provocaron reacciones encontradas entre visitantes y fanáticos.

Para muchos, la atracción representó décadas de recuerdos familiares y un punto de referencia nostálgico dentro de Animal Kingdom.

Otros lo ven como una oportunidad para evolucionar la oferta de entretenimiento, actualizando experiencias clásicas con nuevas tecnologías y narrativas más contemporáneas.

Con la transformación hacia Pueblo Esperanza, Disney apunta a combinar aventura, exploración cultural y narrativa cinematográfica, integrando elementos como arquitectura inspirada en América Latina, áreas verdes y atractivos diseñados para públicos de todas las edades.

La reimaginación de este espacio se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de la próxima década dentro del gigantesco portafolio de parques de la compañía.