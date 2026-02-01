Estados Unidos

Crucero de Disney anuncia nuevos obsequios para sus pasajeros y una gran oferta de descuentos, ¿de cuánto es la reducción?

Más de diez viajes aplican para este beneficio, no obstante, son fechas exclusivas.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

1 de febrero de 2026, 6:42 p. m.
Son muchas las razones por las cuales las personas buscan viajar en el crucero de Disney
Son muchas las razones por las cuales las personas buscan viajar en el crucero de Disney Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Disney Cruise Line decidió ofrecerle a los viajeros un descuento correspondiente al 20% para cruceros seleccionados en este 2026. Además, le obsequiará 250 dólares a cada visitante.

Estos obsequios pueden aplicarse en viajes del barco Disney Wish o el Disney Dream. El Disney Wish opera desde el estado de Florida en Puerto Cañaveral, mientras el Disney Dram zarpa desde el sur de Fort Lauderdale.

Los USD $250 que obsequia a cada visitante puede ser redimido en eventos, cenas, tratamientos de spa, eventos y compras dentro del crucero o fuera de él, pero organizados por la misma línea de cruceros.

x
Crucero de Disney en la costa de Nueva York Foto: Getty Images

Esta promoción solo estará disponible para los viajes que se reserven hasta el 29 de marzo, además, Disney Cruise Line aclaró que “la cantidad de camarotes asignados para esta oferta es limitada” en su sitio web oficial.

Estados Unidos

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

Estados Unidos

La Universidad de Yale anuncia que cubrirá los gastos de estudiantes de familias con ingresos menores a 200 mil dólares

Estados Unidos

Juez ordena la liberación de Liam Conejo, el niño de 5 años que fue detenido junto a su padre por el ICE: así avanza su caso

Estados Unidos

Suben a 13 los muertos en Nueva York por megatormenta

Estados Unidos

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

Estados Unidos

Bruce Springsteen canta en las calles de Minneapolis en protesta por operativos migratorios del Gobierno de Trump

Estados Unidos

Gobierno de Trump ofrece más de 2.000 dólares y un viaje gratis a ciertos extranjeros y los motiva a tomar la iniciativa: “Vete ya”

Mundo

Visita de Petro a EE. UU.: claves para entender el momento político entre Colombia y Washington

Mundo

Papa León XIV hizo un llamado tras tensiones entre Estados Unidos y Cuba: “He recibido con gran preocupación noticias”

Nación

Iván Cepeda convoca a manifestaciones para apoyar a Petro en su visita a EE. UU. y rechazar el “bloqueo” del CNE a su candidatura

No obstante, se pueden reservar para viajes seleccionados. Para los visitantes del crucero Dream, tendrán disponibles ofertas en junio, julio, abril y mayo. Mientras que para Disney Wish se ofrecen solamente las experiencias de abril.

Video l Así es el Disney Treasure, el sexto barco de Disney Cruise Line diseñado para despertar el espíritu aventurero

La cotización para estas ofertas se puede verificar con la línea directa de Disney Cruise Line y diferentes agencias de viaje. La organización también otorga grandes ofertas para los pasajeros que deseen disfrutar de los parques de Walt Disney World.

Recomendaciones de viajeros de estos cruceros

Kara Godfrey es periodista del medio estadounidense The Sun y conoció por sí misma estos cruceros y señaló: “Pero incluso cuando ya era adulta, todavía tenía muchísimas opciones para elegir, con piscinas solo para adultos, bares y algunos de los mejores restaurantes que he visitado”.

En cuanto a la oferta gastronómica, Godfrey destacó: “El restaurante francés Rémy, inspirado en la película Ratatouille, es con diferencia el más elegante”. “Con solo 16 mesas, hay que reservar con antelación, pero los que consiguen un asiento disfrutan de un servicio impecable y un menú divino de cinco platos que fue tan bueno que todavía estoy pensando en ello”, añadió.

Disney+: series, películas y más estrenos que llegan a la plataforma para febrero 2026
El sol sale sobre el patio en Remy's Ratatouille Adventure en Epcot en Walt Disney World como parte de la celebración del 50 aniversario de Disney World. (Joe Burbank / Orlando Sentinel vía AP)
El sol sale sobre el patio en Remy's Ratatouille Adventure en Epcot en Walt Disney World como parte de la celebración del 50 aniversario de Disney World. (Joe Burbank / Orlando Sentinel vía AP) Foto: AP

Además, se refirió a las experiencias de los eventos en el crucero: “Durante tres días, lloré en una presentación en vivo de la premiada La Bella y la Bestia, aplaudí al ver el espectáculo de fuegos artificiales nocturno y me reí durante una sesión de karaoke particularmente estridente que incluyó una interpretación memorable de Breaking Free de High School Musical ”.

Más de Estados Unidos

Son muchas las razones por las cuales las personas buscan viajar en el crucero de Disney

Crucero de Disney anuncia nuevos obsequios para sus pasajeros y una gran oferta de descuentos, ¿de cuánto es la reducción?

IA

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

Estudiantes de Yale se beneficiarán de la ampliación de la ayuda financiera, eliminando barreras económicas.

La Universidad de Yale anuncia que cubrirá los gastos de estudiantes de familias con ingresos menores a 200 mil dólares

x

Juez ordena la liberación de Liam Conejo, el niño de 5 años que fue detenido junto a su padre por el ICE: así avanza su caso

Se esperan nevadas y bajas temperaturas

Suben a 13 los muertos en Nueva York por megatormenta

La tormenta invernal Fern cubre de nieve y hielo amplias zonas de Estados Unidos, provocando muertes, apagones y severas interrupciones en la vida cotidiana.

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

Bruce Springsteen se presenta en el escenario durante la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en colaboración con Rolex, en el Museo de la Academia de Cine, el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Foto: Emma McIntyre/Oscars/Getty Images para el Museo de la Academia de Cine.

Bruce Springsteen canta en las calles de Minneapolis en protesta por operativos migratorios del Gobierno de Trump

Las nuevas normas para solicitudes de asilo incluyen tarifas más altas y controles más severos

Gobierno de Trump ofrece más de 2.000 dólares y un viaje gratis a ciertos extranjeros y los motiva a tomar la iniciativa: “Vete ya”

Jeffrey Epstein y Bill Gates.

Correos de Epstein revelan que Bill Gates, al parecer, intentó ocultar una ETS luego de mantener relaciones con “chicas rusas”

x

Hannah Silveira, veterana del ejército de EE. UU., dejó su país porque ICE detuvo a su esposo brasilero: tuvo que “empezar de cero”

Noticias Destacadas