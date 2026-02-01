Crucero de Disney anuncia nuevos obsequios para sus pasajeros y una gran oferta de descuentos, ¿de cuánto es la reducción?

Disney Cruise Line decidió ofrecerle a los viajeros un descuento correspondiente al 20% para cruceros seleccionados en este 2026. Además, le obsequiará 250 dólares a cada visitante.

Estos obsequios pueden aplicarse en viajes del barco Disney Wish o el Disney Dream. El Disney Wish opera desde el estado de Florida en Puerto Cañaveral, mientras el Disney Dram zarpa desde el sur de Fort Lauderdale.

Los USD $250 que obsequia a cada visitante puede ser redimido en eventos, cenas, tratamientos de spa, eventos y compras dentro del crucero o fuera de él, pero organizados por la misma línea de cruceros.

Crucero de Disney en la costa de Nueva York Foto: Getty Images

Esta promoción solo estará disponible para los viajes que se reserven hasta el 29 de marzo, además, Disney Cruise Line aclaró que “la cantidad de camarotes asignados para esta oferta es limitada” en su sitio web oficial.

No obstante, se pueden reservar para viajes seleccionados. Para los visitantes del crucero Dream, tendrán disponibles ofertas en junio, julio, abril y mayo. Mientras que para Disney Wish se ofrecen solamente las experiencias de abril.

Video l Así es el Disney Treasure, el sexto barco de Disney Cruise Line diseñado para despertar el espíritu aventurero

La cotización para estas ofertas se puede verificar con la línea directa de Disney Cruise Line y diferentes agencias de viaje. La organización también otorga grandes ofertas para los pasajeros que deseen disfrutar de los parques de Walt Disney World.

Recomendaciones de viajeros de estos cruceros

Kara Godfrey es periodista del medio estadounidense The Sun y conoció por sí misma estos cruceros y señaló: “Pero incluso cuando ya era adulta, todavía tenía muchísimas opciones para elegir, con piscinas solo para adultos, bares y algunos de los mejores restaurantes que he visitado”.

En cuanto a la oferta gastronómica, Godfrey destacó: “El restaurante francés Rémy, inspirado en la película Ratatouille, es con diferencia el más elegante”. “Con solo 16 mesas, hay que reservar con antelación, pero los que consiguen un asiento disfrutan de un servicio impecable y un menú divino de cinco platos que fue tan bueno que todavía estoy pensando en ello”, añadió.

Disney+: series, películas y más estrenos que llegan a la plataforma para febrero 2026

El sol sale sobre el patio en Remy's Ratatouille Adventure en Epcot en Walt Disney World como parte de la celebración del 50 aniversario de Disney World. (Joe Burbank / Orlando Sentinel vía AP) Foto: AP

Además, se refirió a las experiencias de los eventos en el crucero: “Durante tres días, lloré en una presentación en vivo de la premiada La Bella y la Bestia, aplaudí al ver el espectáculo de fuegos artificiales nocturno y me reí durante una sesión de karaoke particularmente estridente que incluyó una interpretación memorable de Breaking Free de High School Musical ”.