Las plataformas de streaming, como Disney+, se han posicionado como pilares del entretenimiento actual al brindar acceso inmediato a una amplia diversidad de contenidos desde la comodidad del hogar.

Mes a mes, Disney+ actualiza su catálogo con estrenos, series originales y producciones exclusivas. Estas incorporaciones no solo fortalecen el interés de los suscriptores actuales, sino que también seducen a nuevos usuarios que buscan disfrutar de propuestas recientes y de alta calidad.

Adiós enero, hola febrero: estos son los estrenos que prepara Netflix para el segundo mes del 2026

Para febrero 2026, el servicio de streaming ya da un vistazo sobre lo que puede aterrizar en esta temporada, ofreciendo algunos contenidos que darán continuidad a ciertas historias y tramas ya conocidas. De igual manera, será el estreno de títulos que muchos usuarios no esperaban.

Estrenos de Disney+ para febrero 2026

Películas que se estrenan en febrero 2026

5 de febrero

Ella McCay: imperfectamente perfecta

Series que se estrenan en Disney+ para febrero 2026

4 de febrero

El show de los muppets (programa especial)

10 de febrero

The Artful Dodger, segunda temporada

23 de febrero

Paradise, segunda temporada

26 de febrero

Scrubs, temporada 10

Series coreanas que se estrenan en febrero 2026

La batalla de los destinos

Tierra de oro

Made in Korea, segunda temporada

segunda temporada En tu mejor momento (20 de febrero)

(20 de febrero) Delirio

La emperatriz divorciada

Por el momento, habrá que esperar para conocer qué otros títulos aterrizarán en estos espacios, llenos de temáticas familiares, románticas, con drama y con sorpresas únicas.

Los usuarios podrán acceder a una parrilla amplia de propuestas e ideas, esperando enganchar con sus ideas para todo el segundo mes del año. Cabe aclarar que la plataforma soltó varios estrenos en enero, cautivando a sus suscriptores de varias maneras posibles.

Es válido recordar que Disney+ cuenta con un gama bastante grande de series, películas y documentales, aptos para todas las edades.