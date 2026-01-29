Televisión

Disney+: series, películas y más estrenos que llegan a la plataforma para febrero 2026

La plataforma renovará catálogo para el segundo mes del año, presentando todo tipo de contenidos.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

29 de enero de 2026, 5:09 p. m.
La plataforma presentó los estrenos para el segundo mes del año. Foto: DISNEY

Las plataformas de streaming, como Disney+, se han posicionado como pilares del entretenimiento actual al brindar acceso inmediato a una amplia diversidad de contenidos desde la comodidad del hogar.

Mes a mes, Disney+ actualiza su catálogo con estrenos, series originales y producciones exclusivas. Estas incorporaciones no solo fortalecen el interés de los suscriptores actuales, sino que también seducen a nuevos usuarios que buscan disfrutar de propuestas recientes y de alta calidad.

Para febrero 2026, el servicio de streaming ya da un vistazo sobre lo que puede aterrizar en esta temporada, ofreciendo algunos contenidos que darán continuidad a ciertas historias y tramas ya conocidas. De igual manera, será el estreno de títulos que muchos usuarios no esperaban.

Estrenos de Disney+ para febrero 2026

Películas que se estrenan en febrero 2026

5 de febrero

Arcadia

Arcadia

Arcadia

Arcadia

Ella McCay: imperfectamente perfecta

Series que se estrenan en Disney+ para febrero 2026

4 de febrero

  • El show de los muppets (programa especial)

10 de febrero

  • The Artful Dodger, segunda temporada

23 de febrero

  • Paradise, segunda temporada

26 de febrero

  • Scrubs, temporada 10

Series coreanas que se estrenan en febrero 2026

  • La batalla de los destinos
  • Tierra de oro
  • Made in Korea, segunda temporada
  • En tu mejor momento (20 de febrero)
  • Delirio
  • La emperatriz divorciada

Por el momento, habrá que esperar para conocer qué otros títulos aterrizarán en estos espacios, llenos de temáticas familiares, románticas, con drama y con sorpresas únicas.

Los usuarios podrán acceder a una parrilla amplia de propuestas e ideas, esperando enganchar con sus ideas para todo el segundo mes del año. Cabe aclarar que la plataforma soltó varios estrenos en enero, cautivando a sus suscriptores de varias maneras posibles.

Es válido recordar que Disney+ cuenta con un gama bastante grande de series, películas y documentales, aptos para todas las edades.

