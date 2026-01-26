Netflix se consolidó como una de las plataformas de streaming más populares a nivel global, gracias a la diversidad de contenidos que pone a disposición de sus usuarios. Su amplio catálogo de películas, series y producciones originales le permitió ganarse un espacio privilegiado en los hogares de millones de personas.

Más allá de la cantidad de títulos, la plataforma se destaca por la variedad de géneros y propuestas, pensadas para públicos de todas las edades. Esta versatilidad impulsó un crecimiento constante de su catálogo y, con ello, un aumento sostenido en el número de suscriptores interesados en su oferta de entretenimiento.

Para el mes de febrero, Netflix soltó los estrenos que llegan a su parrilla en distintos géneros y formatos, divirtiendo las siguientes semanas. Los títulos están variados, trayendo de regreso una aclamada serie en su cuarta temporada y una serie de documentales interesantes.

Series de estreno en Netflix en febrero 2026

Bridgerton: Temporada 4 Parte 2 (primera parte en enero y segunda el 26 de febrero)

En el barro: Temporada 2

4 de febrero

¿Es pastel? San Valentín

5 de febrero

El abogado del Lincoln (estreno)

6 de febrero

Salvador (estreno)

11 de febrero

Love Is Blind: Temporada 10

12 de febrero

Cómo llegar al cielo desde Belfast (estreno)

El investigador con millones de seguidores (estreno)

13 de febrero

El museo de la inocencia (estreno)

El arte de parecer Sarah (estreno)

19 de febrero

El agente nocturno

Estrenos para febrero 2026. Foto: Getty Images

Películas de estreno en Netflix en febrero 2026

6 de febrero

¡Uf! ¿Solo amigos?

13 de febrero

El tour universitario con Joe

La celda de los milagros

20 de febrero

Cortafuego

Documentales de estreno en Netflix para febrero 2026

4 de febrero

La investigación sobre Lucy Letby (película)

6 de febrero

La reina del ajedrez (película)

18 de febrero

Soy Gordon Ramsay (serie)

Niñez y familia en estrenos de Netflix

9 de febrero

Misterios animales: Capítulo 7