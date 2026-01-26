Netflix se consolidó como una de las plataformas de streaming más populares a nivel global, gracias a la diversidad de contenidos que pone a disposición de sus usuarios. Su amplio catálogo de películas, series y producciones originales le permitió ganarse un espacio privilegiado en los hogares de millones de personas.
Más allá de la cantidad de títulos, la plataforma se destaca por la variedad de géneros y propuestas, pensadas para públicos de todas las edades. Esta versatilidad impulsó un crecimiento constante de su catálogo y, con ello, un aumento sostenido en el número de suscriptores interesados en su oferta de entretenimiento.
Para el mes de febrero, Netflix soltó los estrenos que llegan a su parrilla en distintos géneros y formatos, divirtiendo las siguientes semanas. Los títulos están variados, trayendo de regreso una aclamada serie en su cuarta temporada y una serie de documentales interesantes.
Series de estreno en Netflix en febrero 2026
Bridgerton: Temporada 4 Parte 2 (primera parte en enero y segunda el 26 de febrero)
En el barro: Temporada 2
4 de febrero
¿Es pastel? San Valentín
5 de febrero
El abogado del Lincoln (estreno)
6 de febrero
Salvador (estreno)
11 de febrero
Love Is Blind: Temporada 10
12 de febrero
Cómo llegar al cielo desde Belfast (estreno)
El investigador con millones de seguidores (estreno)
13 de febrero
El museo de la inocencia (estreno)
El arte de parecer Sarah (estreno)
19 de febrero
El agente nocturno
Películas de estreno en Netflix en febrero 2026
6 de febrero
¡Uf! ¿Solo amigos?
13 de febrero
El tour universitario con Joe
La celda de los milagros
20 de febrero
Cortafuego
Documentales de estreno en Netflix para febrero 2026
4 de febrero
La investigación sobre Lucy Letby (película)
6 de febrero
La reina del ajedrez (película)
18 de febrero
Soy Gordon Ramsay (serie)
Niñez y familia en estrenos de Netflix
9 de febrero
Misterios animales: Capítulo 7