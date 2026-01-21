Series

Récord rotundo; estas fueron las producciones más vistas de Netflix en el segundo semestre de 2025

Estas producciones fueron las favoritas en la plataforma durante este tiempo.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

21 de enero de 2026, 9:34 p. m.
Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más famosas de la actualidad y mes a mes su catálogo se va renovando para entregar a sus usuarios una mayor diversidad de géneros y estilos, como películas, series, documentales, realities, entre otros.

Series y películas más vistas de Netflix en 2025

Películas

  • Las guerreras KPOP

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

  • Happy gilmore 2

El juego no ha terminado para Happy Gilmore. El legendario y explosivo golfista interpretado por Adam Sandler vuelve al green para cumplir el deseo de su hija.

YouTube video UNFUzrVrmgQ thumbnail
  • Frankenstein

El ganador del Oscar, Guillermo del Toro, adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición.

Televisión

  • Mi año en Oxford

Una estadounidense ambiciosa cumple su sueño de estudiar en Oxford, pero se enamora de un encantador profesor que esconde un secreto que podría cambiar todos sus planes.

YouTube video YzWx_N8Hgzg thumbnail
  • La vieja guardia 2

Andy y su equipo de guerreros inmortales luchan con un propósito renovado y se enfrentan a una nueva y poderosa amenaza que pone en riesgo su misión de proteger a la humanidad.

  • La mujer del camarote 10

A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve a alguien caer por la borda. Pero cuando nadie le cree, decide arriesgar su vida para descubrir la verdad.

YouTube video GL1t4xbHz-M thumbnail
  • Una casa de dinamita

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque.

  • El club de crimen de los jueves

Un grupo detectivesco de jubilados que ama resolver casos antiguos se ve envuelto en un verdadero homicidio en esta divertida aventura criminal basada en una novela.

YouTube video jk5rwKk3Kpo thumbnail
  • Brick

Cuando un misterioso muro rodea su edificio de la noche a la mañana, Tim y Olivia deben unirse a sus vecinos para escapar con vida.

  • El gran diluvio

En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad.

YouTube video avtunpP2a9M thumbnail

Series

  • Merlina (Temporada 2)

Merlina vuelve a la Academia de Nevermore donde se ha vuelto una celebridad tras su desempeño en la batalla contra el Hyde y el hecho de haber ayudado a salvar la escuela, sólo que esto no le hace mucha gracia y prefiere no recibir atención, pero esto será prácticamente imposible.

  • Stranger Things 5

En el otoño de 1987, Hawkins está marcado por la apertura de los portales, y los héroes están unidos por un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna, pero él ha desaparecido, complicando así su misión.

YouTube video Zf03hjU1MWA thumbnail
  • Indomable (Temporada 1)

Tras la muerte de una mujer en el Parque nacional de Yosemite, un agente es arrastrado a un territorio donde las únicas leyes que existen son las de la naturaleza.

  • El juego del calamar (Temporada 3)

Tras una rebelión fallido y pérdidas dolorosas, la temporada arranca con Gi-hun al borde del colapso, pero obligado a seguir adelante. Los juegos continúan más letales que nunca, poniendo a prueba la voluntad de los supervivientes. In-ho retoma su papel como líder, mientras Jun-ho sigue investigando la isla sin saber que un traidor lo acecha. Cada decisión marcará el destino de los jugadores y de la estructura oculta tras el juego.

YouTube video cTpISvwP9DM thumbnail
  • Stranger Things

Después de la extraña desaparición de un niño, un pueblo se encuentra ante un misterio que revela experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y a una niña muy especial.

  • Monstruo: la historia de Ed Gein

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió como inspiración para muchos de los villanos más macabros y emblemáticos de Hollywood.

YouTube video EYpFcyfP2A8 thumbnail
  • Sean Combs: ajuste de cuentas

Esta serie documental investiga las impactantes acusaciones hacia Sean ´Diddy´Combs y su imperio Bad boy, abarcando décadas de su vida y su carrera.

  • Merlina (Temporada 1)

Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina Addams investiga misterios macabros mientras hace nuevos amigos (y enemigos) en la Academia Nunca Más.

YouTube video Di310WS8zLk thumbnail
  • Ms. Rachel (Temporada 1)

Ven a cantar y jugar con la señorita Rachel en esta divertida serie interactiva en la que aprenderás las letras, los números, los colores, las formas, los animales ¡y mucho más!

  • Stranger Things 2

Will Byers vuelve tras haber estado en el otro lado. La noche de Halloween, Will ve una silueta monstruosa en el cielo. Como ya mostraba la escena final de la anterior temporada, Will aún tiene dentro de él parte del hogar del Demogorgón.

YouTube video R1ZXOOLMJ8s thumbnail

