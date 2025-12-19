Estados Unidos

Terrenos vacantes se convertirán en parques públicos: la administración de Nueva York anuncia plan

Hay una hoja de ruta para convertir terrenos vacantes en parques públicos en Brooklyn y Queens; 30 millones de dólares serían invertidos.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

20 de diciembre de 2025, 3:25 a. m.
Alcalde de Nueva York propone convertir terrenos vacantes en parques públicos.
Alcalde de Nueva York propone convertir terrenos vacantes en parques públicos. Foto: Getty Images/iStockphoto

En Nueva York se presenta un plan que busca convertir terrenos vacantes en parques públicos, para realizarlo el alcalde invertiría 30 millones de dólares.

Este dinero se utilizaría para la compra de predios, el medio Infobae indica que por parte de la administración se han adelantado ciertos trámites para acelerar el proceso en Brooklyn y Queens.

Vista del horizonte de Bryant Park - Nueva York
30 millones de dólares serían invertidos. Foto: Getty Images

Dentro de lo propuesto se transferiría los terrenos vacantes que sean de propiedad municipal al Departamento de parques para que esta entidad sea la encargada de transformarlas en parques públicos.

“No estamos quitando sitios a nadie. Si hay vendedores privados dispuestos, existe la posibilidad de construir un parque o un espacio verde en esos terrenos” expresó el alcalde de Nueva York.

De acuerdo con lo expresado por el alcalde, no se expropiaría ningún terreno, simplemente se abre la posibilidad para que interesados en vender lo puedan hacer, en el marco del deseo de la administración por convertirlos en estos espacios para la comunidad.

Se habrían identificado cuarenta y cuatro predios, algunos de ellos se tratarían de negociar tan pronto estén disponibles para la venta.

La gobernadora Kathy Hochul advirtió que el sistema de transporte de Nueva York no puede sostener la gratuidad de los autobuses sin una fuente de ingresos alternativa.
La creación de estos nuevos parques contribuirían a mejorar el bienestar de la comunidad. Foto: Getty Images

“El acceso a parques de alta calidad no es un lujo. Es una necesidad para la salud y el bienestar de nuestras comunidades” afirmó Sue Donoghue.

Este tipo de iniciativas también generan nuevas discusiones en torno a las nuevas tendencias urbanísticas.

Los nuevos diseños urbanísticos tienen que velar por la integración de los conceptos de salud pública, equidad urbana, sostenibilidad, entre otros.

El urbanismo verde busca generar un enfoque sostenible para hacer ciudades saludables.

Aunque el proyecto presentado por la administración de Nueva York no es en su totalidad un urbanismo verde, sí es un intento por orientarse a futuro en este tipo de tendencias urbanísticas.

¿Qué tipo de cosas tiene el urbanismo verde?

  • Techos y muros verdes: vegetación en los techos y muros que permiten bajar la temperatura en zonas de clima cálido.
  • Corredores ecológicos: creación de franjas de vegetación que conecten distintos espacios.
  • Bosques urbanos: disponer de distintos espacios para poder plantar densa vegetación nativa y fomentar la llegada de animales.

