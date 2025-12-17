Estados Unidos

Metro de Nueva York registra perdidas millonarias: se instalarán dispositivos para evitar la evasión de tarifas

La evasión de tarifas, de acuerdo con estimaciones oficiales, genera 400 millones de dólares de perdida al año, la MTA toma medidas.

17 de diciembre de 2025, 2:06 p. m.
Nuevas medidas en el metro de Nueva York
Nuevas medidas en el metro de Nueva York Foto: LightRocket via Getty Images

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), en la ciudad de Nueva York, está implementando sistemas que ayuden a reducir la evasión de tarifas por parte de los usuarios.

Diferentes medios, como Swissinfo, han dicho que este año las perdidas por evasión de tarifas ascendería a 400 millones de dólares y habría crecido 115 millones en comparación con datos del 2024 y 285 millones si se compara con el año 2022.

Se calcula que en el 2024 330 tarifas eran evadidas en el metro por minuto, en este momento en 327 estaciones de las 472 se encuentran instaladas unas barreras metálicas con dientes de 90 centímetros de altura y paletas plásticas en los torniquetes.

Estos dispositivos dificultarían el paso de usuarios que pretendan ingresar al sistema sin hacer el correspondiente pago.

x
Tras la implementación de nuevas medidas se ha evidenciado una reducción en la problemática de evasión de tarifas. Foto: Getty Images

El diario Gothamist precisó que en las estaciones donde ya se encuentran instalados estos sistemas, se ha evidenciado una reducción del 60% de esta problemática.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch menciona que “Esta importante disminución en la evasión de tarifas es un primer paso fundamental en nuestros esfuerzos por hacer que el sistema de transporte sea más seguro para todos los neoyorquinos”.

Finalizando el mes de enero del próximo año se estima que otras 129 estaciones más cuenten con estos sistemas para hacerle frente a esta problemática.

Estas decisiones han causado diferentes posiciones mientras hay quienes defienden la eficacia para enfrentar la situación, hay otros que cuestionan la seguridad de estos elementos pudiendo generar lesiones.

De acuerdo con lo informado, estas medidas hacen parte de un extenso plan, que busca implementar también puertas dobles, que ya han mostrado resultados positivos en otras ciudades, y probar cuatro diseños nuevos de torniquete en 20 estaciones, finalizando este mes.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber afirmó: “Nuestra estrategia ha sido dar a conocer la gravedad del problema, implementar barreras físicas más fuertes y asegurarnos de que haya una aplicación estricta de la ley”.

x
El metro de Nueva York transporta más de 3 millones de personas diariamente entre semana. Foto: LightRocket via Getty Images

Tomando como referencia datos oficiales de la MTA se estima que para el año 2024 cerca de 3,7 millones de personas hacían uso de este medio de transporte diariamente entre semana.

Estas cifras muestran la importancia que tiene el sistema de metro en la ciudad de Nueva York, medidas como las que se están implementando contribuyen al fortalecimiento de este y a la reducción de los impactos ocasionados por problemáticas como la anteriormente mencionada.

