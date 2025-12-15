Canal Street es una de las vías más importantes de Manhattan. El Departamento de Transporte de Nueva York (DOT) presentó un plan con el que busca ampliar las aceras de este corredor peatonal, con el fin de mejorar la seguridad.

De acuerdo con cifras oficiales del DOT, en los últimos años cerca de 24 personas han perdido la vida o han sufrido lesiones graves en este corredor urbano.

Con este rediseño, el DOT busca mejorar la seguridad peatonal, la accesibilidad y la movilidad dentro de la zona.

Aunque el plan contempla la ampliación de las aceras, esta no será la única medida, ya que se trata de una intervención integral orientada a mejorar distintos aspectos transversales del sector.

Se harán audiencias públicas para recibir retroalimentación del proyecto. | Foto: Getty Images

Dentro del plan se propone ampliar las aceras entre aproximadamente 2 y 3,3 metros, dependiendo del tramo, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal.

También se plantea la creación de extensiones pintadas en las esquinas para reforzar la seguridad vial, de acuerdo con la información presentada por Infobae.

El Departamento de Transporte de Nueva York organizará audiencias públicas para recibir retroalimentación sobre el proyecto, con miras a iniciar las obras en verano, según informó NY1.

En esta zona de la ciudad, el problema no se limita a la congestión peatonal, sino que también incluye aspectos relacionados con la seguridad. Si bien los delitos graves han disminuido en el último año, según datos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), se ha evidenciado un aumento en delitos menores, como robos.

La inseguridad azota Canal Street | Foto: Getty Images/iStockphoto

El concejal Christopher Marte indicó que una de las principales exigencias de la comunidad, que podría contribuir a reducir la inseguridad, es contar con una mayor presencia policial en la zona.

Si bien el proyecto mejoraría sustancialmente los espacios, también existen preocupaciones sobre que la ampliación de estos fomente la llegada de un mayor número de vendedores ambulantes que operan de manera ilegal.

Canal Street es un lugar emblemático que, a lo largo de los años, ha concentrado un gran número de tiendas de souvenirs y también se ha hecho famoso por ser un epicentro de venta de artículos falsificados.