Dow Jones supera por primera vez los 50.000 puntos y marca un récord histórico en Wall Street tras una semana de volatilidad

El presidente de Estados Unidos celebró el acontecimiento y lo atribuyó a su administración.

Redacción Mundo
7 de febrero de 2026, 3:31 a. m.
Wall Street cerró en verdes este viernes y con un nuevo récord del Dow Jones.
Wall Street cerró en verdes este viernes y con un nuevo récord del Dow Jones. Foto: AP

La Bolsa de Nueva York cerró con fuerza el viernes con el Dow Jones marcando un récord por encima de los 50.000 puntos, tras una semana de fuertes turbulencias en el sector tecnológico. El índice Dow Jones de industriales, uno de los más importantes de la plaza estadounidense, superó el umbral simbólico de los 50.000 puntos por primera vez en su historia.

El presidente Donald Trump celebró el récord. “¡Bravo, Estados Unidos”, escribió en mayúsculas en su plataforma Truth Social.

Wall Street - Indicadores
Luego de una semana con fuertes fluctuaciones, la bolsa cerró con números positivos. Foto: Getty Images

Al cierre, el índice bursátil subió un 2,47 % hasta alcanzar los 50.115,67 puntos, un nivel nunca antes visto. El Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, subió un 2,18 % y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 1,97 %. El Dow Jones superó el nivel de los 40.000 puntos en mayo de 2024 y el de los 30.000 puntos en noviembre de 2020.

Al igual que los demás índices bursátiles estadounidenses, el Dow Jones había sufrido a principios de semana debido a un amplio movimiento de venta de acciones tecnológicas. “El mercado se está beneficiando de un apoyo generalizado de los compradores, después de varios días de una fuerte presión a la baja”, indicaron analistas de Briefing.com.

Presidente de EE. UU., Donald Trump.
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

Para Gina Bolvin, de Bolvin Wealth Management Group, el nuevo récord alcanzado el viernes constituye una “confirmación” de que los mercados se han adaptado, especialmente “a la desaceleración del crecimiento y a la incertidumbre mundial”.

Elon Musk vs. Wall Street: el rendimiento de Tesla disminuyó y SpaceX saldría de la bolsa en una fecha clave

Los títulos estadounidenses fueron sacudidos por una amplia retirada, que ha afectado en particular a empresas tecnológicas. “La sensación general en Wall Street es que las ventas llegaron muy lejos”, dijo Jose Torres, de Interactive Brokers.

Los fabricantes de semiconductores estuvieron entre los grandes ganadores del día.

Fotos de la semana 17 junio
Analistas prevén pérdidas para las empresas en el conjunto de la semana. Foto: AP

Nvidia —la empresa de mayor capitalización de mercado en el mundo— subía más de un 7 % hacia las 7:40 p. m. locales, al igual que Broadcom, mientras que AMD aumentaba un 7,50 % e Intel un 5 %. En todo caso, es probable que los índices estadounidenses muestren pérdidas en el conjunto de la semana.

Wall Street salió ileso, luego del anuncio de la FED de dejar las tasas de interés quietas en EE. UU.

Los participantes del mercado han castigado una batería de resultados de los pesos pesados tecnológicos, pese a superar las expectativas. Amazon es la última golpeada. Sobre las 7:55 p. m., hora local, su acción caía un 7,42 % hasta 206,18 dólares, su valor más bajo desde junio y que representa una pérdida en capitalización bursátil de unos 150.000 millones de dólares.

Con información de AFP.

