Elon Musk vs. Wall Street: el rendimiento de Tesla disminuyó y SpaceX saldría de la bolsa en una fecha clave

El empresario Elon Musk es propietario de dos de las empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos y el mundo, Tesla y SpaceX. Sin embargo, este miércoles, las dos organizaciones anunciaron resultados sorpresivos para la bolsa más importante del mundo y sus inversores.

Logo de la marca de vehículos Tesla, que anunció su llegada a Colombia. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Tesla registró una caída del 61 % en sus beneficios durante el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. Se le atribuye esta disminución al descenso en las ventas de vehículos y al incremento de la inversión en inteligencia artificial; así lo informó la compañía este miércoles.

El beneficio neto quedó en 840 millones de dólares en el último cuarto de 2025 y los ingresos fueron de 24.900 millones de dólares, lo que representa un descenso del 3,1% frente al último trimestre de 2024.

Fotografía del exterior de la sede de SpaceX en Hawthorne, California, tomada el 25 de mayo de 2023. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo) Foto: AP

Mientras tanto, SpaceX apunta a una salida de la bolsa a mediados de junio para que la fecha coincida con una inusual alineación de planetas y con el cumpleaños de su fundador, Elon Musk, reportó el miércoles el diario Financial Times.

Esta sería la fecha

La compañía espacial planea lanzar su Oferta Pública de Venta (OPV) cuando Júpiter y Venus aparezcan cerca en el cielo, una alineación que ocurrirá por primera vez en más de tres años, y se plantea para el 8 y 9 de junio, dijo el diario, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La elección del momento, que según el informe está sujeta a cambios, también coincide estrechamente con el cumpleaños 54 de Musk, que se celebra el 28 de junio.

Grok volvió al centro del debate luego de ser señalado por crear imágenes sexualizadas no consentidas. Foto: AFP

SpaceX busca recaudar 50.000 millones de dólares con una valoración de 1,5 billones de dólares. De ser así, sería la OPV más grande de la historia, superando de lejos los 29.000 millones de dólares recaudados por la saudí Aramco en 2019.

En diciembre, Bloomberg informó que la salida de bolsa podría superar los 30.000 millones de dólares, ya un récord.

¿Es un capricho de Elon Musk?

El inusual momento de la OPV subraya el historial de Musk de mezclar caprichos personales con decisiones comerciales.

En 2018, tuiteó sobre volver a Tesla privada con un precio de 420 dólares por acción, en referencia al 420, una expresión que se usa combinada para referirse al consumo de cannabis.

Musk se había opuesto anteriormente a una OPV para SpaceX porque no estuvo de acuerdo con el escrutinio requerido de Tesla, que cotizaba en bolsa, y temía que el deseo del mercado de obtener rendimientos financieros chocara con su objetivo final de colonizar Marte.

Pero las últimas prioridades de SpaceX requerirán una inversión significativa, lo que llevó a Musk a optar por una OPV.

El empresario planteó un escenario donde la tecnología cambiaría por completo la rutina diaria. Foto: Bloomberg via Getty Images

*Con información de AFP