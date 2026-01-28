Bolsas

Wall Street salió ileso, luego del anuncio de la FED de dejar las tasas de interés quietas en EE. UU.

La bolsa de Nueva York cerró la jornada de este 28 de enero en condiciones estables.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Economía
28 de enero de 2026, 10:44 p. m.
Wall Street - Indicadores
Wall Street - Indicadores Foto: Getty Images

Se ha vuelto tendencia que el mercado se mantenga sin cambios cuando se oficializan los datos que podrían sacudirlo. Todo, porque la expectativa que se genera con las proyecciones va alivianando el camino.

Sucedió así este martes 28 de enero, tras conocerse oficialmente lo que ya se vaticinaba: la Reserva Federal (FED) dejó quietas las tasas de interés de referencia en Estados Unidos, en un rango de 3,5% a 3,75%.

La estabilidad no dejó efecto en la bolsa de Nueva York (Wall Street), que terminó la jornada sin ningún efecto, mientras los inversores esperan los resultados trimestrales de los gigantes tecnológicos.

Según información de la agencia AFP, el Dow Jones subió un 0,02 % y el Nasdaq ganó un 0,17 %. Después de superar por primera vez en su historia el umbral simbólico de los 7.000 puntos al comienzo de la sesión, el índice ampliado S&P 500 cedió un 0,01 %.

Estados Unidos

Elon Musk vs. Wall Street: el rendimiento de Tesla disminuyó y SpaceX saldría de la bolsa en una fecha clave

Estados Unidos

Tensión por Groenlandia: Marco Rubio se pronunció respecto al caso y asegura que habrá reuniones

Estados Unidos

Ciudadanía en EE. UU.: lista completa de los apellidos que hacen más fácil conseguir la green card

Deportes

Tina y Milo: ¿Qué animales representan las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que están por comenzar?

Estados Unidos

Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump en Washington y reafirma su apoyo público pese a la polémica

Estados Unidos

Cheques de 300 dólares llegan a 700.000 estadounidenses para aliviar la crisis del costo de vida

Estados Unidos

Agentes de ICE implicados en muerte del manifestante en Mineápolis, Alex Pretti, fueron suspendidos

Noticias Estados Unidos

Fuerte caída en Wall Street por la intención de Trump de controlar Groenlandia

Opinión

Petro, cipayo de Wall Street

Noticias Estados Unidos

¿Para dónde va la economía de EE. UU. este año? Primer día del 2026 en la bolsa más importante del mundo, Wall Street

“El mercado no reaccionó realmente a la decisión de la Fed”, dijo a la AFP Adam Sarhan, analista en 50 Park Investments.

Chair of the US Federal Reserve Jerome Powell speaks during a press conference following the Federal Open Market Committee meeting in Washington, DC, on June 18, 2025. The US Federal Reserve held interest rates steady for a fourth consecutive meeting Wednesday, forecasting higher inflation and cooler growth this year while President Donald Trump's tariffs begin to take hold and geopolitical uncertainty looms. The Fed kept the benchmark lending rate at a range between 4.25 percent and 4.50 percent at the end of its two-day meeting, with officials penciling in two rate cuts this year, similar to earlier projections. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Foto por SAUL LOEB / AFP Foto: AFP

Los inversores en su mayoría esperaban unas tasas entre el 3,50 % y el 3,75 %, después de tres recortes consecutivos a finales de 2025. Y la FED respondió en esa misma línea.

Con esta decisión, “la Fed muestra confianza, no duda”, dijo a AFP Gina Bolvin, analista de Bolvin Wealth Management.

La Fed explicó en un comunicado que el crecimiento en Estados Unidos era “sólido”, sugiriendo así que la economía no necesitaba un respaldo adicional por parte del Banco Central.

De acuerdo con Bolvin, “los mercados interpretan esto como una pausa estratégica, no como un cambio en la política”.

Para Sarhan, los actores en el mercado están enfocados en la temporada de resultados de las empresas, principalmente las tecnológicas, que son claves en la economía.

“Después del cierre de hoy y mañana, muchas grandes empresas tecnológicas publicarán sus resultados, lo que puede tener un impacto mucho más fuerte en el mercado que la inacción de la Fed”, anticipó el analista.

Colombia tomará decisión

La junta del Banco de la República de Colombia se alista para tomar una decisión en relación con las tasas de interés de referencia, que actualmente están en 9,25 %. La expectativa, según el consenso de analistas de mercado, es que los expertos en política monetaria se inclinen por un alza, algo que también, ya el mercado daría por descontado, teniendo en cuenta que la noticia ya ha sonado y se ha propagado. No obstante, podría resultar una decisión sorpresiva, la que si, podría causar movimientos en algunas variables claves.

*Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

X

Elon Musk vs. Wall Street: el rendimiento de Tesla disminuyó y SpaceX saldría de la bolsa en una fecha clave

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., durante una reunión diplomática mientras crece el debate por Groenlandia.

Tensión por Groenlandia: Marco Rubio se pronunció respecto al caso y asegura que habrá reuniones

Un juez federal en New Hampshire está evaluando si otorga estatus de acción de clase a la demanda interpuesta por la ACLU contra la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump.

Ciudadanía en EE. UU.: lista completa de los apellidos que hacen más fácil conseguir la green card

Wall Street - Indicadores

Wall Street salió ileso, luego del anuncio de la FED de dejar las tasas de interés quietas en EE. UU.

X

Tina y Milo: ¿Qué animales representan las mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que están por comenzar?

Nicki Minaj ejunto a Donald Trump durante la cumbre en Washington.

Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump en Washington y reafirma su apoyo público pese a la polémica

La gobernadora Janet Mills anunció la propuesta de cheques de alivio de asequibilidad para más de 700.000 residentes del estado.

Cheques de 300 dólares llegan a 700.000 estadounidenses para aliviar la crisis del costo de vida

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

Agentes de ICE implicados en muerte del manifestante en Mineápolis, Alex Pretti, fueron suspendidos

Viajeros franceses y alemanes reciben recomendaciones para extremar precauciones en Estados Unidos

Europa emite alertas de viaje a Estados Unidos por seguridad y protestas

EE.UU.

Crisis de salud pública en Estados Unidos: estado reporta un brote de sarampión que enciende las alarmas

Noticias Destacadas