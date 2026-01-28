Wall Street salió ileso, luego del anuncio de la FED de dejar las tasas de interés quietas en EE. UU.

Se ha vuelto tendencia que el mercado se mantenga sin cambios cuando se oficializan los datos que podrían sacudirlo. Todo, porque la expectativa que se genera con las proyecciones va alivianando el camino.

Sucedió así este martes 28 de enero, tras conocerse oficialmente lo que ya se vaticinaba: la Reserva Federal (FED) dejó quietas las tasas de interés de referencia en Estados Unidos, en un rango de 3,5% a 3,75%.

La estabilidad no dejó efecto en la bolsa de Nueva York (Wall Street), que terminó la jornada sin ningún efecto, mientras los inversores esperan los resultados trimestrales de los gigantes tecnológicos.

Según información de la agencia AFP, el Dow Jones subió un 0,02 % y el Nasdaq ganó un 0,17 %. Después de superar por primera vez en su historia el umbral simbólico de los 7.000 puntos al comienzo de la sesión, el índice ampliado S&P 500 cedió un 0,01 %.

“El mercado no reaccionó realmente a la decisión de la Fed”, dijo a la AFP Adam Sarhan, analista en 50 Park Investments.

Los inversores en su mayoría esperaban unas tasas entre el 3,50 % y el 3,75 %, después de tres recortes consecutivos a finales de 2025. Y la FED respondió en esa misma línea.

Con esta decisión, “la Fed muestra confianza, no duda”, dijo a AFP Gina Bolvin, analista de Bolvin Wealth Management.

La Fed explicó en un comunicado que el crecimiento en Estados Unidos era “sólido”, sugiriendo así que la economía no necesitaba un respaldo adicional por parte del Banco Central.

De acuerdo con Bolvin, “los mercados interpretan esto como una pausa estratégica, no como un cambio en la política”.

Para Sarhan, los actores en el mercado están enfocados en la temporada de resultados de las empresas, principalmente las tecnológicas, que son claves en la economía.

“Después del cierre de hoy y mañana, muchas grandes empresas tecnológicas publicarán sus resultados, lo que puede tener un impacto mucho más fuerte en el mercado que la inacción de la Fed”, anticipó el analista.

Colombia tomará decisión

La junta del Banco de la República de Colombia se alista para tomar una decisión en relación con las tasas de interés de referencia, que actualmente están en 9,25 %. La expectativa, según el consenso de analistas de mercado, es que los expertos en política monetaria se inclinen por un alza, algo que también, ya el mercado daría por descontado, teniendo en cuenta que la noticia ya ha sonado y se ha propagado. No obstante, podría resultar una decisión sorpresiva, la que si, podría causar movimientos en algunas variables claves.

*Con información de AFP.