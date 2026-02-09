Divisas

Dólar cerró con precio más barato en Colombia: valor oficial del 9 de febrero

Así se movió la moneda en la jornada de este 9 de febrero.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 1:58 p. m.
El dólar bajó este 9 de febrero.
El dólar bajó este 9 de febrero.

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 9 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.656, lo que significó una reducción de $14 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.670.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $4, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.650.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.665, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.635. El promedio cotizado se encuentra en $3.652.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 9 de febrero

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,113 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 943,20.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,77 %, llegando a las 96,760 unidades.

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.
El dólar se comportó a la baja este lunes de febrero.

Wall Street abre en rojo a la espera de conocer datos de inflación y empleo de EE. UU.

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el lunes, en el comienzo de una semana en la que está prevista la publicación de datos oficiales sobre el mercado laboral y la inflación de Estados Unidos.

En las primeras operaciones, el Dow Jones retrocedía un 0,18 %, el Nasdaq un 0,34 % y el índice ampliado S&P 500 un 0,23 %.

Compre vivienda usada fácil: Bancolombia lanzó alternativa y no son remates

EEUU captura petrolero en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe

Las fuerzas estadounidenses capturaron un petrolero en el océano Índico que consiguió burlar el bloqueo impuesto por el presidente Donald Trump a los buques sancionados en el Caribe, informó el Pentágono el lunes.

“Las fuerzas estadounidenses capturaron” el buque, dijo el Pentágono en respuesta a una pregunta de la AFP, después de anunciar en X que fuerzas estadounidenses habían abordado “sin incidentes” el Aquila II, sancionado por el gobierno de Washington.

Petroleo
EEUU captura petrolero en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe.

El petrolero “operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe. Huyó y lo seguimos”, declaró el Pentágono en X, añadiendo que el buque fue “rastreado y perseguido” desde el Caribe hasta el océano Índico.

Noticias Destacadas